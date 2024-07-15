Запертую на балконе в Москве собаку смогли спасти

Серийное производство российских светодиодов и светильников может прекратиться с 2025 года из-за отсутствия государственной поддержки и усложнения требований к выпускаемому товару. Как сообщила газета «Ведомости», предстоящий кризис отрасли анонсировала генеральный директор Ассоциации производителей светодиодов и систем на их основе (АПСС) Ольга Грекова на сессии «Развитие малого и среднего предпринимательства в обрабатывающей промышленности» на «Иннопроме».

Серийное производство российских светодиодов и светильников может прекратиться с 2025 года из-за отсутствия государственной поддержки и усложнения требований к выпускаемому товару. Как сообщила газета «Ведомости» , предстоящий кризис отрасли анонсировала генеральный директор Ассоциации производителей светодиодов и систем на их основе (АПСС) Ольга Грекова на сессии «Развитие малого и среднего предпринимательства в обрабатывающей промышленности» на «Иннопроме».

Она пояснила, что с 2025 года для входящих в АПСС компаний обязательным станет производство корпусов и светоизлучающих полупроводниковых кристаллов. Но без государственной поддержки наладить их выпуск невозможно.

«С 2023 года мы пишем в Минпромторг с просьбой в нашу проблему вникнуть, но министерство, к сожалению, полностью игнорирует этот вопрос. Поэтому мы рискуем к 2025 году потерять и российский светодиод, и российский светильник», - заявила Грекова.

Производство светодиодов регулируется правительственным постановлением от 2015 года. Документ предусматривает получение компаниями баллов за каждую операцию, производимую в России. После набора минимального количества светодиод признается отечественным.

Технический консультант АПСС Станислав Лермонтов в комментарии журналистам пояснил, что сейчас необходимое количество баллов составляет 150, но со следующего года этот показатель вырастет до 200 и достичь его многие производители не смогут.

«Для этого необходимо производить или использовать произведенные на территории стран ЕАЭС светоизлучающие полупроводниковые кристаллы (70 баллов) или корпуса светодиодов (50 баллов). Признаков коммерческого производства ни того ни другого на территории стран - членов ЕАЭС, включая Россию, пока не обнаружено», - пояснил он.

Внесенные в реестр Минпромторга российские светодиоды покинут список, если не станут удовлетворять новым требованиям, предупредил GR-директор международной светотехнической корпорации «БЛ групп» Евгений Долин.

По его оценке для создания нового завода по производству необходимых кристаллов необходимо 25 миллиардов рублей. На полный цикл выпуска предприятие выйдет не раньше 2030 года.

Долин добавил, что другими необходимыми шагами должно стать постепенное закрытие рынка для зарубежных поставщиков путем заградительных пошлин. Потому уже сейчас китайские светодиоды в семь-восемь раз дешевле отечественных.

В конце декабря прошлого года концессионное соглашение между правительством Московской области и компанией «Светогор-Химки» по производству светотехнической продукции стал победителем конкурса GPM Awards Russia 2023. Договор предусматривает выпуск фирмой 17,8 тысячи светильников и 13,3 тысячи опор для уличных фонарей, которые установят на протяженности 453 километров.