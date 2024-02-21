Запертой в больнице Копейска сироте после реакции прокуратуры нашли няню

«Считаем ситуацию недопустимой. К ребенку направлен сопровождающий, который будет круглосуточно находиться рядом с девочкой и обеспечивать необходимый присмотр и уход», - заявил представитель министерства.

В педиатрическом отделении больницы нарушили правила получения медпомощи детьми, оставшимися без попечения родителей. По информации Минсоцотношений, до четырех лет с такими пациентами должен находиться медик, но его не назначили.

Девочка лежала в больнице в микрорайоне Потанино, на обращение с ней пожаловались другие пациенты. По их словам, ребенка закрыли в палате без присмотра и никого не пускали, в том числе родителей других детей. Журналисты выяснили, что девочку привезли из дома малютки - ее изъяли у пьющей матери. Прокуратура Челябинской области устроила проверку.

В Подмосковье трехлетняя девочка сбежала из детсада. Ее отец в разговоре с «360» обвинил воспитателя в недосмотре.