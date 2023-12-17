Запертого на месяц без воды и еды кота спасли в Красноярске

Участковый смог найти человека, который открыл дверь.

По данным Ura.ru , животное отвели к ветеринару. Состояние кота оценили как очень тяжелое.

«Ждут анализы», - сообщили журналисты.

Питомец остался в квартире один после смерти хозяйки. Неравнодушная жительница дома услышала вопли животного и стала подкармливать его через щель в двери. Попасть внутрь женщина не могла. Она звонила полиции, однако ситуация не менялась - кота никто не выпустил.

Питомец продолжал скрестись в дверь и «плакать как ребенок». Женщина даже хотела купить квартиру, чтобы спасти животное. Но риелтор заявил, что у него нет ключей.

Ранее волонтеры вызволили из вентиляции в Эрмитаже бродячего кота. Добровольцы несколько дней дежурили в музее и поймали животное сачком.