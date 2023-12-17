17 декабря 2023, 02:00

Запертого на месяц без воды и еды кота спасли в Красноярске

Unsplash
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Кота, который почти целый месяц был заперт в квартире в Красноярске, спасли. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Участковый смог найти человека, который открыл дверь.

По данным Ura.ru , животное отвели к ветеринару. Состояние кота оценили как очень тяжелое.

«Ждут анализы», - сообщили журналисты.

Питомец остался в квартире один после смерти хозяйки. Неравнодушная жительница дома услышала вопли животного и стала подкармливать его через щель в двери. Попасть внутрь женщина не могла. Она звонила полиции, однако ситуация не менялась - кота никто не выпустил.

Питомец продолжал скрестись в дверь и «плакать как ребенок». Женщина даже хотела купить квартиру, чтобы спасти животное. Но риелтор заявил, что у него нет ключей.

Ранее волонтеры вызволили из вентиляции в Эрмитаже бродячего кота. Добровольцы несколько дней дежурили в музее и поймали животное сачком.

Спасатели Коты Красноярский край
16 декабря 2023, 18:35
Судимым за педофилию захотели запретить посещение школ и детских площадок
РИА «Новости»
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о запрете на посещение детских площадок и школ лицам с неснятой судимостью за преступления против половой неприкосновенности детей. Документ опубликовали в электронной базе ГД.

Если закон примут, судимым за педофилию запретят выезжать за установленные судом пределы территории и посещать предназначенные для детей и подростков заведения, в том числе медицинские, спортивные, санаторно-курортные и культурные организации. Исключение сделают для поднадзорных, у которых есть дети, если тем необходимо сопровождение.

Авторы проекта пояснили, что судимые за педофилию граждане могут представлять опасность для несовершеннолетних.

Ранее омбудсмен Ирина Волынец предложила разрешить осужденным за особо тяжкие преступления работать учителями и тренерами. По ее словам, людям, имеющим криминальное прошлое, можно дать возможность преподавать в школах и университетах. Благодаря этой инициативе многие бывшие заключенные получат шанс на новую жизнь, указала Волынец.

Дети Школы Педофилы Запреты
16 декабря 2023, 16:48
Автора «Бандитского Петербурга» похоронили на Смоленском кладбище
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В Санкт-Петербурге похоронили автора «Бандитского Петербурга», основателя Агентства журналистских расследований и «Фонтанки» Андрея Константинова. Об этом сообщило издание 78.ru.

Панихида прошла в здании Новой сцены Александринского театра, затем в Смоленской церкви состоялось отпевание. Журналиста похоронили на Смоленском кладбище. Константинову оказали воинские почести как подполковнику запаса.

Журналист ушел из жизни в Северной столице 13 декабря. Ему было 60 лет. Писатель Андрей Кивинов назвал его смерть большой потерей для всего Петербурга. Он рассказал, что вместе с Константиновым хотел написать книгу, но не успел.

Смерть журналиста шокировала композитора Игоря Корнелюка. По словам музыканта, писатель долго скрывал свое тяжелое заболевание. Певец напомнил, что Константинов был удивительным, креативным человеком и настоящим патриотом.

Санкт-Петербург Журналистика Писатели
16 декабря 2023, 15:46
Почти 40 парков в Москве украсили к Новому году
РИА «Новости»
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В Москве к Новому году украсили 39 парков. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.

Глава города рассказал, что в этом году парк Горького отличается «атмосферной иллюминацией». музей-заповедник «Царицыно» украсили инсталляцией в духе Российской империи - там установили корону, карету, Царь-пушку и Царь-колокол. Тысячи огней, световые композиции и сверкающие катки сделали парки сказочными.

«Вся эта красота будет радовать горожан до февраля», - написал Собянин.

В «Сокольниках» установили инсталляции «Музыкальный лес» и «Стиляги», добавил мэр.

Подмосковные парки получат знак качества «Дед Мороз рекомендует». Отметку вручат за подготовку локаций к Новому году, яркие украшения и креативные елки. Победителей определит Московская областная дирекция по развитию парков. Лучшие локации станут точками притяжения гостей и жителей региона.

Новый год Сергей Собянин Москва 2023
16 декабря 2023, 14:31
Умер трехкратный чемпион СССР по хоккею Макаров
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Легендарный защитник «Спартака» Алексей Макаров скончался на 83-м году жизни. О смерти спортсмена сообщила пресс-служба красно-белых.

«ХК „Спартак“ скорбит и соболезнует родным и близким Алексея Сергеевича Макарова, вечная память легендарному защитнику нашего клуба!» - написали представители клуба.

Макаров играл за «Спартак» с 1960 по 1972 годы, команда с его участием трижды брала золото на чемпионатах СССР. Всего в составе московского «Спартака» хоккеист провел 380 матчей, забросив 70 шайб, а также дважды выиграл кубок СССР.

«Соболезнования родным и близким»; «Пусть земля ему будет пухом»; «Печально», - написали в соцсети фанаты спортсмена.

Информация о времени и месте похорон хоккеиста пока не появилась. Причина смерти пока неизвестна.

Спортсмены СССР Спартак Хоккей Золото

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