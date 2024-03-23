Запасы крови для пострадавших при теракте в Подмосковье оказались достаточными

Московский областной центр крови увеличил время работы и при необходимости будет работать до последнего донора. Множество жителей пожелали сдать кровь, чтобы помочь раненым при атаке на Crocus City Hall. Только за первый час работы центры крови Подмосковья приняли более 600 человек.

Спасатели продолжают разбирать завалы на месте теракта. Кроме того, по последним данным, огонь еще не удалось полностью ликвидировать.

Стрельба и пожар в Crocus City Hall произошли вечером 22 марта. Люди собрались на концерт группы «Пикник». Как выяснила ФСБ, нападение тщательно спланировали. Погибли более 90 человек , пострадали свыше 100. ФСБ задержала 11 причастных к террористическому акту.

Она уточнила, что обеспечение пациентов кровью стабильно.