Запас воды на 9 дней сформировали в Тюменской области перед паводком
В подверженных угрозе паводка населенных пунктах Тюменской области сформировали запас воды на девять дней. Об этом сообщили в пресс-службе информационного центра правительства региона.
Региональный департамент потребительского рынка и туризма каждые два часа проводит мониторинг запасов воды в магазинах. В четверг, 18 апреля, сотрудники департамента лично проверили магазины в Абатском, Казанском, Ишимском районах и городе Ишиме.
Заместитель директора департамент потребительского рынка и туризма Алексей Плеханов рассказал, что повышенным спросом пользуются пятилитровые тары.
«Хочу отметить, что запасы воды в более мелкой таре есть всегда. Для того чтобы нивелировать повышенную потребность в питьевой воде, торговые сети перестроили свою логистику. Осуществляются доставки в ночное время, в критических случаях осуществляется перепоставка из магазина на магазин», - рассказал он.
Плеханов добавил, что департамент находится на связи с торговыми сетями и производителями. Необоснованного повышения цен на воду не зафиксировали.
В Тюменской области ввели режим ЧС в связи с паводком. Накануне, 17 апреля, стало известно о начале эвакуации жителей из Ишимского района. Тюменцам пообещали досрочно выплатить пенсии за апрель в связи подтоплениями.