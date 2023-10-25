Западные аналитики спрогнозировали увеличение потока возвращающихся в Россию релокантов
Каждый день количество вернувшихся на родину россиян увеличивается. Из-за границы начали возвращаться граждане, уехавшие в другие страны после начала спецоперации на Украине. Число таких релокантов оценивается примерно в 120 тысяч, сообщила Financial Times со ссылкой на проведенный опрос.
Приблизительное число вернувшихся в Россию человек составило 15% от общего количества уехавших, уточнило издание. Западные аналитики выразили уверенность, что со временем этот поток увеличится.
Основными причинами возвращения на родину стали высокая стоимость жизни за границей, низкая оплата труда и потребность в уходе за пожилыми родственниками.
«Когда вы находитесь за пределами страны, у вас очень ограниченный круг общения. Вы думаете, что все люди, которых вы знаете, покинули страну. Но когда возвращаешься, понимаешь, что это неправда», - рассказал газете 29-летний Никита Киктенко, вернувшийся в Россию после длительного пребывания в Киргизии.
Ранее в комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции заявляли о необходимости провести проверки уехавших из страны россиян на причастность к финансированию ВСУ.