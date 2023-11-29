Так называемые партнеры РФ подсадили страну на эту иглу. Но благодаря усилиям молодых исследователей и их коллег слезть с «технологической иглы» оказалось возможно.

«И не просто возможно, а происходит довольно быстро», - подчеркнул глава государства.

Российский лидер добавил, что у отечественных производителей приборов появился рынок сбыта. Это значит, что возник и экономический стимул выпускать продукцию.

Глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук ранее заявил, что западные страны видят в России только источник ресурсов. Они ненавидят Путина за то, что он защитил государство и не дал врагам расчленить его.