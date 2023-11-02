Занятия по йоге и растяжке проведут на Центральном рынке в Москве
В это воскресенье, 5 ноября, на Центральном рынке в Москве проведут первую тренировку по йоге и растяжке в рамках проекта «Спортивные выходные». Начало в 09:00, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.
«Тренировки проекта пользуются популярностью вне зависимости от времени года. С осени занятия проводят на уникальных закрытых площадках», - подчеркнули в ведомстве.
В этом году к проекту присоединились фуд-моллы «Три вокзала. Депо» и «Депо. Москва», Культурный центр ЗИЛ и научно-технический центр «Сколково». Кроме того, на ВДНХ, Южном и Северном речных вокзалах тренировки продолжатся в обычном режиме.
Их организуют каждые выходные. Осенью и зимой спортсмены занимаются растяжкой, йогой, пилатесом и многим другим.
В конце сентября в Москве прошли первые тренировки в новом сезоне проекта «Спортивные выходные».
Их посетили примерно 500 человек.