Занятия по йоге и растяжке проведут на Центральном рынке в Москве

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«Тренировки проекта пользуются популярностью вне зависимости от времени года. С осени занятия проводят на уникальных закрытых площадках», - подчеркнули в ведомстве.

В этом году к проекту присоединились фуд-моллы «Три вокзала. Депо» и «Депо. Москва», Культурный центр ЗИЛ и научно-технический центр «Сколково». Кроме того, на ВДНХ, Южном и Северном речных вокзалах тренировки продолжатся в обычном режиме.

Их организуют каждые выходные. Осенью и зимой спортсмены занимаются растяжкой, йогой, пилатесом и многим другим.

В конце сентября в Москве прошли первые тренировки в новом сезоне проекта «Спортивные выходные».

Их посетили примерно 500 человек.