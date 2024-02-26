Занятия отменили в одной из школ Дагестана из-за угрозы эпидемии свинки

По информации источника, детям не делали обязательных прививок, так как необходимых вакцин в республике нет.

Одному из учеников уже поставили диагноз. Всех, кто мог заразиться, также отстранили на три недели от уроков.

Паротит распространяется воздушно-капельным путем, причем носитель способен заражать остальных за несколько дней до появления первых симптомов.

В администрации района ответили, что еще в конце прошлого года Роспотребнадзор обращался за вакциной, однако на данный момент препаратов в регионе нет.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин заявлял, что в стране нет проблем с вакцинами. По его словам, вопрос с препаратами от краснухи, кори и паротита связан с техническим сбоем.