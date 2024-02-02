Занятия для начинающих предпринимателей проведут в Москве

«Пятидневный курс начнется 5 февраля. Он включает 10 модулей, посвященных основам предпринимательства, анализу конкурентов, маркетингу и другим темам», - поделилась она.

Начинающим бизнесменам объяснят, как выбрать рыночную нишу и развить личный бренд. Они также узнают юридические тонкости ведения бизнеса и бухгалтерии.

Помимо очных занятий, с 5 по 9 февраля с 15:00 до 16:30 проведут вебинары. Предпринимателям расскажут, как создать свой продукт и вывести его на маркетплейсы. Кроме того, эксперты разберут распространенные ошибки в электронной торговле и предложат способы продвижения бренда в интернете.

Для участия необходимо подать заявку на столичном портале mbm.mos.ru.

Московские предприниматели также могут поучаствовать в городских торгах. В 2023 году столица реализовала на аукционах около 2,6 тысячи бизнес-объектов.