«Всем нужно понять, что в России есть просто огромные перспективы для роста. Так как рынок свободен, почему бы не занять самые сладкие места прямо сейчас? Почему бы не начать реализовывать себя как творца, как художника, как дизайнера прямо сейчас? Почему самому не задавать тренды?» - задался вопросами он.

По словам Арнаутова, тем, кто утверждает, что сейчас «не на кого смотреть», стоит самим стать «отцами-основателями», на которых будут равняться через годы.

«Такая возможность просто раз в жизни выпадает, ее нужно использовать. Мы оказались в переломном моменте мировой истории, когда меняется мироустройство, миропорядок. И именно в такие моменты появляются самые влиятельные талантливые люди, которые будут что-то менять, повлияют на культуру, искусство будущего», - уверен дизайнер.

Полное интервью «360» с Максом Арнаутовым - здесь.