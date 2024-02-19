Замок Пугачевой и Галкина предложили изъять по новому закону об имуществе иноагентов

Замок Алы Пугачевой и Максима Галкина* в деревне Грязь могут изъять по новому закону о конфискации имуществу у иноагентов. Как сообщил Telegram-канал Shot , депутат Дмитрий Гусев попросил проверить такую возможность у МВД.

Дворец оформлен на Галкина*, продать его пока не получилось. Пугачева останавливалась в замке во время своих нескольких визитов в Россию, но в остальное время дворец пустует.

«После принятия нового закона в Госдуме предложили в первую очередь рассмотреть вопрос о конфискации недвижимости уехавшего комика - за фейки об армии», - сообщили авторы публикации.

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о конфискации имущества за распространение фейков о Вооруженных силах России и призывы к осуществлению действий против безопасности страны. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказывал, что новая норма направлена на уехавших заграницу и критикующих Россию, он назвал инициативу «законом о негодяях». По словам Володина, ввести такое наказание просили сами россияне.

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.