Замминистра ЖКХ Новосибирской области умер в возрасте 48 лет

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На протяжении более чем 20 лет Глебов трудился в администрации Ленинского района. Он занимал пост замминистра ЖКХ региона с июля 2023 года. Коллектив выразил соболезнования родным и близким покойного.

«Память о квалифицированном специалисте и сильном руководителе останется навсегда», - сообщили в пресс-службе.

Глебов родился 2 сентября 1975 года в селе Быструха. В 1998-м мужчина успешно окончил Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет. Его не стало 20 августа 2024 года.

В июле умер бизнесмен Игорь Котельников. Она находился в СИЗО по делу о взятках чиновникам Минобороны. Причиной гибели стали проблемы с сердцем, сообщали «Известия».