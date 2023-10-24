Замминистра финансов России освободили от должности
Заместителя министра финансов России Тимура Максимова освободили от должности по его просьбе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на распоряжение кабмина.
Все произошло в пятницу, 27 октября, на набережной Лейтенанта Шмидта. Водитель такси приехал на вызов, когда к нему подбежала девушка азиатской внешности и жестами попросила подойти к реке. В водах Невы таксист увидел тонущего молодого человека. При помощи троса он помог мужчине выбраться на берег.
Пара оказалась туристами из Китая. Молодой человек объяснил полицейским, что в воду попал случайно - поскользнулся. Иностранцы хотели отблагодарить своего спасителя, но он лишь попросил подсказать ему хороший китайский ресторан.
В июне петербургским медикам удалось спасти девушку после падения в Неву. Пострадавшей оказалась туристка из Томской области. В ночь на 15 июня она упала в реку с Арсенальной набережной. В момент падения девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Комплекс самостроев обнаружили работники ведомства по адресу: улица Калибровская, владение 31. Объекты использовали незаконно для коммерческих целей и склада личных вещей.
«На территории, предназначенной для эксплуатации существующих зданий и сооружений, незаконно возвели еще 83 строения общей площадью 682,2 квадратных метра», - подчеркнул начальник столичной Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.
Среди них были бытовки, контейнеры и другие постройки, которые не значатся на плане земельного участка.
Ранее стало известно, что около 65% выявленных с начала года самостроев демонтировали на западе Москвы.
По его словам, в третьем квартале этого года предприниматели в области малого и среднего бизнеса приобрели у города без торгов приблизительно 100 объектов недвижимости. Их суммарная площадь - свыше 17 тысяч квадратных метров.
Так, больше всего помещений, а именно 20 из них, расположены в центре столицы, общая площадь которых составила 4,1 тысячи квадратных метров.
«На севере арендаторы выкупили 13 помещений площадью 1,7 тысячи квадратных метров. По 11 объектов расположено на востоке и юге столицы, их площадь составляет почти 1,2 тысячи и более 1,8 тысячи квадратных метров соответственно», - рассказал Гаман.
Он также отметил, что еще 10 помещений выкупили в ЗАО, ЮЗАО и СВАО. Еще семь объектов - в ЮВАО, пять - в ЗелАО и три - в СЗАО.
Ранее стало известно, что подмосковные предприниматели арендовали более 100 объектов недвижимости по льготной программе с июня.
На портале «Витрина данных» разместили большой массив статистической информации, включающий более 230 показателей для Москвы и более 190 показателей для Московской агломерации.
«Работать с сервисом легко и комфортно - он обладает интуитивно понятным интерфейсом, все данные могут быть представлены как в виде таблиц, так и в виде наглядных графиков», - сказал заместитель руководителя Росстата Сергей Егоренко.
Каталог разделили на 13 проектов по разным направлениям. Доступ к данным открыли для всех желающих по адресу: mosag.rosstat.gov.ru.
Ранее раздел управления филиалами обновили на московском портале поставщиков.