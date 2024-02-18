Замкомандующего 18-й армии полковник Магомеджанов умер от ранений в зоне СВО

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«Он погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО, эта военная операция стала для полковника четвертой и, к сожалению, последней», - написал Меликов.

Полковник умер 14 февраля от полученных в ходе боев ранений. Его похоронили в родном дагестанском селе Хлют.

В «сложные для Кавказа годы» Магомеджанов командовал 77-й отдельной бригадой в 177-м отдельном полку морской пехоты Краснознаменной Каспийской флотилии. Также полковник боролся с терроризмом на Северном Кавказе и участвовал в военной операции в Сирии.

Ранее стало известно о смерти Героя СССР генерала-полковника Валерия Востротина. Он не дожил всего два дня до 35-летия вывода войск из Афганистана. Востротин командовал девятой парашютно-десантной ротой.