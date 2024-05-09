Замком авиационной группы «Стрижи» назвал священным долгом пролет на Параде Победы

Он подчеркнул, что пилоты всегда чувствуют торжественность момента и понимают, что на них смотрит вся страна.

«Мы всегда горды исполнить свой священный долг - выполнить пролет над Красной площадью», - заявил Синкевич.

Летчик добавил, что свой итоговый пролет экипаж репетирует несколько раз, чтобы на последнем исполнении все было хорошо.

«Выполнить задачу мы можем в любую погоду, но здесь вопрос, будет ли нас видно. Если низкая облачность и сильные осадки, то зрители нас не увидят и смысл теряется» - признался он.

Собеседник 360.ru добавил, что сложностей в горизонтальном полете нет никакой, но так как маневры выполняют самолеты разных типов и с разными характеристиками, то свои особенности в их работе есть. Но все летчики подготовлены и управляют своими машинами прекрасно.

В конце интервью Синькевич поздравил россиян с Днем Победы и отдельно обратился к ветеранам Великой Отечественной войны, которые прошли стали свидетелями всех ужасов «От всего летного состава желаем, чтобы благополучно развивалась наша страна, дети росли счастливыми, а мы сделаем все возможное, чтобы все было хорошо», - заявил Синькевич.

Пролет авиационных групп высшего пилотажа «Стрижи» и «Русские витязи» стал завершающим аккордом парада Победы на Красной площади.

Самолеты разделилась на две группы. «Русские витязи» пролетели на истребителях Су-30СМ, «Стрижи» - на фронтовых МиГ-29. Также в небе поднялись штурмовики Су-25, которые окрасили небо цветами российского флага.