Замену деформационных швов на 37 мостах в Москве завершат в этом году

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По его словам, металлические конструкции деформационных швов нарушаются из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха. На сегодня провели реконструкцию на 30 объектах, среди них мосты через Яузу, Городню, Чугунный и Бесединский путепроводы и другие.

«В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар», - объяснил важность проверок Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что всего в этом году заменят деформационные швы на 37 мостовых сооружениях.

Во время ремонтных работ поочередно перекрывают по одной полосе движения. Сначала строители разбирают конструкции старых деформационных швов, на их место прокладывают новые, а в конце проводят армирование и бетонирование.

Ранее стало известно, что более 260 километров региональных дорог отремонтируют в пяти округах Подмосковья за сезон.