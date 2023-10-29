«Заложники идиотизма своих политиков». Медведев посочувствовал жителям Германии

«Мы испытали это на себе». Власти Чечни исключили антисемитские акции в республике

Предпосылок для возникновения антисемитских акций в Чечне нет, хотя власти и жители республики не согласны с политикой Израиля, проводящего геноцид палестинцев в секторе Газа. Об этом в беседе с «360» заявил министр национальной политики Чечни Ахмед Дудаев.

Он подчеркнул, что в республике сейчас постоянно живут люди 87 национальностей и представители разных конфессий.

«Наш первый президент, Герой России Ахмат-хаджи Кадыров он нам завещал, чтобы мы жили в мире дружбе и согласии со всеми народами. Выполнение этих заветов на личном контроле держит глава Республики Рамзан Кадыров», - заявил Дудаев.

Министр подчеркнул, что в республике работают 20 православных храмов, которые получают поддержку властей. Также дела обстоят и с представителями других национальностей.

«Мы, жители Чеченской Республики, как никто другой понимаем, чем чревата межнациональная рознь. <…> Мы прошли через военные конфликты в девяностые годы, когда предатели нашего народа разожгли, вот этот костер межнациональной ненависти, и мы понимаем, какими трагическими последствиями это чревато», - подчеркнул Дудаев.

Он напомнил, что уже после завершения боевых действий в республике на чеченцев еще долго смотрели, как на террористов или бандитов.

«Мы испытали это на себе, когда на целые народы навешивают клеймо и стереотипы <…> из-за противоправной деятельности определенных экстремистов», - заявил Дудаев.

Министр добавил, что сегодня в своих социальных сетях выложил обращение, в котором напомнил, что евреи проживают во многих странах и многие из них стали участниками акций с осуждениями решений руководства Израиля в отношении сектора Газа «Поэтому мы призываем всех, кто у нас услышит, чтобы не проецировали преступные действия израильского руководства на представителей этой национальности по всему миру <…>Мы не должны смотреть через призму сегодняшнего руководства Израиля на общины евреев по всему миру. Не бывает плохих народов. Бывают плохие люди», - подытожил Ахмед Дудаев.

В воскресенье стало известно, что неизвестные бросили горящие покрышки в строящееся здание Еврейского культурного центра в Нальчике. Вандалы оставили после себя антисемитскую надпись на фасаде. Накануне жители Хасавюрта взяли в окружение один из отелей , в котором якобы проживали израильтяне.

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей республики не поддаваться на провокации , которые распространяют недоброжелатели России, которые желают внести раскол в многонациональное общество.