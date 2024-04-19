19 апреля 2024, 18:03

Залог успеха — любовь. Многодетная мама из Истры поучаствует во всероссийском конкурсе красоты

Соцсети
Читайте нас в: Google Новости

Елизавета Домашенко — многодетная мама из Истры. Женщину признали самой красивой в Московской области, и теперь она представит регион на «Миссис Россия Мира — 2024». Прекрасно выглядеть 35-летней жительнице Подмосковья помогают спорт, танцы и здоровый сон. Но самое главное — поддержка и любовь семьи.

Счастье для семьи - выспавшаяся мама Елизавета тщательно следит за своей фигурой. Она призналась, что после родов каждого из детей набирала по 20 килограммов. Привести себя в порядок стоило ей больших усилий. Сейчас конкурсантка занимается спортом, латиноамериканскими бальными танцами, следит за своим питанием и сном.

«Счастье для семьи - это выспавшаяся мама», - уверена Елизавета.

Но самое главное - это любовь и поддержка семьи. Именно забота близких, считает Елизавета, залог ее красоты.

Елизавета живет в деревне Падиково под Истрой. У женщины трое детей: восьмилетний Роман, пятилетняя София и двухлетний Марик, муж Валерий - предприниматель. Домашних забот и хлопот у Елизаветы достаточно, но она всегда находит время и для семьи, и для себя.

Принять участие в конкурсе Елизавету уговорила подруга, с которой она тренируется в фитнес-клубе. Конкурсантка успешно прошла отборочный этап, во время которого строгое жюри признало Елизавету самой красивой в Московской области. Впереди - уже этап всероссийский. Елизавета выйдет на подиум 5 июня, защищая честь Подмосковья в конкурсе «Миссис Россия Мира - 2024». Семья вовсю готовится к этому знаковому событию.

Сыновья, дочь и супруг будут поддерживать любимую маму и жену из зала во время конкурса. Елизавета рассказала, что планирует поздравить со сцены дочь Софию с днем рождения - девочке исполнится шесть лет 4 июня.

Шансы на победу «Миссис Россия Мира 2024» - это национальный конкурс красоты среди замужних женщин. В этом году более 70 красавиц из разных уголков страны поборются за главный титул и возможность представлять Россию на международном состязании, которое пройдет в США.

Директор конкурса Ирина Кирсанова уверена, что у Елизаветы из Подмосковья есть все шансы на победу.

«Она многодетная мама, много трудится над собой, занимается спортом, увлекается танцами. Считаю, у нее хорошие шансы на победу в федеральном этапе конкурса „Миссис Россия Мира - 2024“», - отметила она.

Увидеть финалисток конкурса можно уже сейчас на сайте. Начиная с 2 июня там же начнется голосование.

Елизавета, например, полностью отказалась от кофе. На кухне у женщины хранится огромная чайная коллекция. Супруг поддерживает Елизавету: по утрам муж и жена пьют черный чай, а вечером - зеленый и травяной. Но на жестких диетах конкурсантка не сидит. В чем-то из еды Елизавета себя ограничивает, но без ущерба.

Чем занимается семья? Помимо заботы о детях и доме, тренировок и танцев Елизавета находит время для занятий английским языком и самообразования. Кстати, на конкурсе претенденток будут оценивать не только по внешним данным, но и по интеллектуальным.

Самое приятное времяпрепровождение для Елизаветы - досуг с детьми. Семья часто ходит в местный зоосад, музей, посещает современный конно-спортивный комплекс. Праздники у Домашенко проходят весело и интересно.

«На 23 февраля я стреляла из танкового пулемета и автомата Калашникова!» - с восторгом рассказала многодетная мама.

Семья - это основа Елизавета поделилась, что ей особенно почетно участвовать в конкурсе в Год семьи. Для нее - это основа всего. Домашенко радует, что президент России Владимир Путин сохраняет и защищает традиционные семейные ценности.

Дети Истра Семья Женщины Россия конкурсы
19 апреля 2024, 17:15
Совкомбанк откроет коворкинг с четырехдневной рабочей неделей на Алтае
Читайте нас в: Google Новости
Совкомбанк масштабирует четырехдневную рабочую неделю и откроет новый коворкинг на Алтае летом 2024 года. О результатах такого эксперимента и дальнейших планах рассказала Надия Имаметдинова, HR-директор Совкомбанка, во время дискуссионной сессии «Культурный код устойчивого развития» на форуме «Горизонты устойчивости» Центра устойчивого развития СКОЛКОВО.

Банк начал эксперимент с четырехдневной рабочей неделей в 2022 году в Турции для сотрудников бэк-офиса и ИТ-компании «Совкомбанк Технологии», позднее рабочее пространство было организовано в Сочи и масштабировано на все дочерние компании Совкомбанка. Сейчас посетить коворкинг на берегу моря летом или в горах зимой, где действует сокращенная рабочая неделя, может любой сотрудник Группы. Чтобы дальше масштабировать эксперимент, банк строит собственный коворкинг на территории парк-отеля на Алтае, придерживаясь принципов экологичного строительства, и откроет его летом 2024 года.

«Мы создаем в банке такую инновационную среду, где маленькие идеи сотрудников вырастают в реальные большие дела, - прокомментировала Надия Имаметдинова. - Через призму корпоративной культуры мы достигаем лучших результатов и постоянно расширяем программы поддержки сотрудников. Банк организует четырехдневку на базе коворкинга, объединяя сотрудников и предоставляя новые возможности для командной синергии. По результатам ранее проведенного эксперимента 66% участников полностью выполнили свою рабочую норму, а 30% - ее перевыполнили».

Реклама. ПАО «Совкомбанк»

Дети Истра Семья Женщины Россия конкурсы
19 апреля 2024, 16:49
«Уже со своей мамой». Девочку с «маской Бэтмена» прооперировали в Петербурге
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Американку Луну Феннер, девочку «с маской Бэтмена», успешно прооперировали в Санкт-Петербурге. Это только первый этап — главная операция пройдет летом, рассказала пластический хирург, доктор медицинских наук и руководитель Центра лечения гигантских невусов клиники МЕДСИ Ольга Филиппова.

«Мы недавно закончили операцию. Это была первая операция у Луны, девочки в „маске Бэтмена“. Операция в целом прошла штатно, мы имплантировали три тканевых экспандера. <…> Основная и главная операция запланирована на июль», - сообщила врач.

По ее словам, во время операции возникли «технические нюансы», связанные с глубокими изменениями тканей, но в целом все пошло удачно.

«Сейчас девочка уже с своей мамой», - закончила Филиппова.

Луна появилась на свет с родимым пятном странной формы на лице, которое могло спровоцировать рак. Родители обратились за помощью к американским хирургам, но те сочли случай сложным и отказались браться за него. В итоге операцию провели в России.

Врачи Луна Феннер Пластические операции
19 апреля 2024, 16:00
Трухановскую уволили с поста ректора Института Пушкина
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Наталью Трухановскую уволили с поста ректора Института Пушкина приказом Минобрнауки России. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.

Снятие Трухановской с должности произошло в полном соответствии с нормами трудового законодательства.

В Telegram-канале Минобрнауки сообщили, что исполняющим обязанности ректора Института назначили Никиту Гусева. Перестановку кадров объяснили выявлением фактов ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена для иностранцев.

Ранее руководство Кубанского медицинского университета уволило хирурга Алексея Дикарева, который пришил четырехлетнему мальчику откушенное собакой лицо. История вызвала общественный резонанс. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал разобраться в случившемся.

Россия Образование
19 апреля 2024, 14:21
«Пикник „Афиши“» пройдет в Москве и Петербурге
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Музыкальный фестиваль «Пикник „Афиши“ после пятилетнего перерыва состоится в Москве и Санкт-Петербурге. Он пройдет в августе этого года, сообщили организаторы.

Музыкальный фестиваль «Пикник „Афиши“ после пятилетнего перерыва состоится в Москве и Санкт-Петербурге. Он пройдет в августе этого года, сообщили организаторы.

В Москве «Пикник „Афиши“ пройдет 3 и 4 августа на территории Парка „Лужники“. Фестиваль отметит 20-летний юбилей: именно на этой площадке он состоялся впервые в 2004 году.

В Санкт-Петербурге его проведут впервые. Мероприятие организуют 10 и 11 августа на Елагином острове в ботаническом парке им. Кирова.

«Фестиваль познакомит друг с другом прежних и новых читателей „Афиши“ и сохранит концепцию города в городе - не нужно никуда выходить, чтобы везде побывать и все увидеть», - рассказал генеральный директор издания Илья Альтшулер.

На фестивале выступят как известные исполнители и команды, так и молодые артисты, которые только завоевывают сердца слушателей. Более детальная информация о лайнапе и программа фестиваля появятся позднее.

Последний раз «Пикник „Афиши“ проходил в Москве пять лет назад. За годы его существования на сцене фестиваля выступали такие знаменитости, как Kasabian, The Chemical Brothers, Franz Ferdinand, „Ленинград“, „Мумий Тролль“ и многие другие.

Хедлайнером фестиваля в 2019-м стала британская группа The Cure. Он состоялся в музее-заповеднике Коломенское.

Санкт-Петербург Фестивали Москва

Новости по теме