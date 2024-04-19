Счастье для семьи - выспавшаяся мама Елизавета тщательно следит за своей фигурой. Она призналась, что после родов каждого из детей набирала по 20 килограммов. Привести себя в порядок стоило ей больших усилий. Сейчас конкурсантка занимается спортом, латиноамериканскими бальными танцами, следит за своим питанием и сном.

«Счастье для семьи - это выспавшаяся мама», - уверена Елизавета.

Но самое главное - это любовь и поддержка семьи. Именно забота близких, считает Елизавета, залог ее красоты.

Елизавета живет в деревне Падиково под Истрой. У женщины трое детей: восьмилетний Роман, пятилетняя София и двухлетний Марик, муж Валерий - предприниматель. Домашних забот и хлопот у Елизаветы достаточно, но она всегда находит время и для семьи, и для себя.

Принять участие в конкурсе Елизавету уговорила подруга, с которой она тренируется в фитнес-клубе. Конкурсантка успешно прошла отборочный этап, во время которого строгое жюри признало Елизавету самой красивой в Московской области. Впереди - уже этап всероссийский. Елизавета выйдет на подиум 5 июня, защищая честь Подмосковья в конкурсе «Миссис Россия Мира - 2024». Семья вовсю готовится к этому знаковому событию.

Сыновья, дочь и супруг будут поддерживать любимую маму и жену из зала во время конкурса. Елизавета рассказала, что планирует поздравить со сцены дочь Софию с днем рождения - девочке исполнится шесть лет 4 июня.

Шансы на победу «Миссис Россия Мира 2024» - это национальный конкурс красоты среди замужних женщин. В этом году более 70 красавиц из разных уголков страны поборются за главный титул и возможность представлять Россию на международном состязании, которое пройдет в США.

Директор конкурса Ирина Кирсанова уверена, что у Елизаветы из Подмосковья есть все шансы на победу.

«Она многодетная мама, много трудится над собой, занимается спортом, увлекается танцами. Считаю, у нее хорошие шансы на победу в федеральном этапе конкурса „Миссис Россия Мира - 2024“», - отметила она.

Увидеть финалисток конкурса можно уже сейчас на сайте. Начиная с 2 июня там же начнется голосование.

Елизавета, например, полностью отказалась от кофе. На кухне у женщины хранится огромная чайная коллекция. Супруг поддерживает Елизавету: по утрам муж и жена пьют черный чай, а вечером - зеленый и травяной. Но на жестких диетах конкурсантка не сидит. В чем-то из еды Елизавета себя ограничивает, но без ущерба.

Чем занимается семья? Помимо заботы о детях и доме, тренировок и танцев Елизавета находит время для занятий английским языком и самообразования. Кстати, на конкурсе претенденток будут оценивать не только по внешним данным, но и по интеллектуальным.

Самое приятное времяпрепровождение для Елизаветы - досуг с детьми. Семья часто ходит в местный зоосад, музей, посещает современный конно-спортивный комплекс. Праздники у Домашенко проходят весело и интересно.

«На 23 февраля я стреляла из танкового пулемета и автомата Калашникова!» - с восторгом рассказала многодетная мама.

Семья - это основа Елизавета поделилась, что ей особенно почетно участвовать в конкурсе в Год семьи. Для нее - это основа всего. Домашенко радует, что президент России Владимир Путин сохраняет и защищает традиционные семейные ценности.