Закрылась пермская парикмахерская, где заставили подметать пенсионерку

Салон находился на улице Плеханова, 55. Сейчас на дверях висит объявление о переезде, но новый адрес там не указали.

В офисе по соседству корреспонденту агентства сообщили, что парикмахерская закрылась в январе–феврале, а освободившееся помещение пустует.

Телефон салона, указанный в электронных справочниках, недоступен. Страница парикмахерской во «ВКонтакте» оказалась заблокированной. Сотрудница, которая может быть причастна к издевательствам над пенсионеркой, не отвечает на звонки.

На прошлой неделе в Сети опубликовали видео , на котором мастер заставляет пожилую женщину подметать пол в парикмахерской и нецензурно кричит на нее. Ролик привлек внимание председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина - он поручил возбудить уголовное дело.

Работница салона сообщила 59.ru , что видео сняли еще в 2023 году. По словам парикмахера, пенсионерка попросила постричь ее очень коротко и сказала, что у нее есть деньги. Мастер пообещала оформить стрижку как мужскую, чтобы уменьшить цену.

Сотрудница сообщила, что после стрижки пожилая женщина протянула ей пять рублей и начала смеяться в лицо. Тогда парикмахер не выдержала и заставила пенсионерку убираться. Видео, по словам мастера, выложила в Сеть из мести ее бывшая коллега.