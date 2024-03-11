11 марта 2024, 18:29

Закрылась пермская парикмахерская, где заставили подметать пенсионерку

РИА «Новости»
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Парикмахерская в Перми, где сняли видео с издевательствами над пожилой женщиной, прекратила работу по старому адресу. Об этом сообщило РИА «Новости».

Салон находился на улице Плеханова, 55. Сейчас на дверях висит объявление о переезде, но новый адрес там не указали.

В офисе по соседству корреспонденту агентства сообщили, что парикмахерская закрылась в январе–феврале, а освободившееся помещение пустует.

Телефон салона, указанный в электронных справочниках, недоступен. Страница парикмахерской во «ВКонтакте» оказалась заблокированной. Сотрудница, которая может быть причастна к издевательствам над пенсионеркой, не отвечает на звонки.

На прошлой неделе в Сети опубликовали видео , на котором мастер заставляет пожилую женщину подметать пол в парикмахерской и нецензурно кричит на нее. Ролик привлек внимание председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина - он поручил возбудить уголовное дело.

Работница салона сообщила 59.ru , что видео сняли еще в 2023 году. По словам парикмахера, пенсионерка попросила постричь ее очень коротко и сказала, что у нее есть деньги. Мастер пообещала оформить стрижку как мужскую, чтобы уменьшить цену.

Сотрудница сообщила, что после стрижки пожилая женщина протянула ей пять рублей и начала смеяться в лицо. Тогда парикмахер не выдержала и заставила пенсионерку убираться. Видео, по словам мастера, выложила в Сеть из мести ее бывшая коллега.

Пермский край Пермь Пенсионеры Россия
11 марта 2024, 17:31
Требования к производителям спиртных напитков ужесточили в России
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин ужесточил требования к производителям этилового спирта и спиртных напитков. Закон для повышения прозрачности их работы и усиления борьбы с нелегальным производством разместили на сайте официального опубликования правовых актов

В документе, в частности, уточнили правила использования оборудования для производства подобной продукции, а также процесс денатурации.

Там же прописано повышение минимального размера уставного капитала организаций, которые обращаются за лицензией на производство этилового спирта. С 1 июля 2026 года он вырастет до 100 миллионов с 10 миллионов рублей. Причем оплата его запрещается неденежными и заемными средствами.

Снижение стоимости чистых активов таких организаций ниже 100 миллионов рублей будет основанием для аннулирования лицензии по суду.

С 1 июля 2025 года в России появится перечень физлиц с неудовлетворительной деловой репутацией. Им запретят занимать должности руководителей, главного бухгалтера, входить в органы управления и контролировать компании, которые обращаются за лицензией на производство, хранение и поставки этилового спирта или спиртных напитков , или уже имеют ее.

Исключать из перечня будут через пять лет после внесения. Есть возможность досрочного исключения, например, по решению суда.

Алкоголь Россия Владимир Путин
11 марта 2024, 16:21
«Онегин» возглавил кинопрокат в России и СНГ
Global Look Press
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Фильм «Онегин» режиссера Сарика Андреасяна возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные выхода премьеры. Соответствующий отчет опубликовали на портале Kinobusiness.com.

Как стало известно, с 7 по 10 марта экранизация романа в стихах «Евгений Онегин» Александра Пушкина собрала 336 миллионов рублей.

Второе почетное место занял фильм Юрия Хмельницкого «Лед 3» с выручкой 161,3 миллиона рублей. Тройку лидеров замыкает фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» с 92,2 миллиона рублей, собранными за праздничные выходные.

Накануне Андреасян признался, что готовился к съемкам фильма «Онегин» пять лет.

«Я подступал к этому пять лет, заказал исследование о том, каким бы люди хотели видеть „Евгения Онегина“. Самое важное, что говорили опрошенные: будьте бережны к классике. Наша команда подошла к съемкам фильма весьма консервативно, потому что мы хотели уберечь свое достояние», - объяснил режиссер.

Ранее стала известна дата премьеры «Холопа-3».

Режиссер Фильмы Премьеры Россия
11 марта 2024, 16:05
«Телебалт» решил открыть завод в Ленобласти
РИА «Новости»
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Производившая в Калининградской области телевизоры Hyundai, BBK, Toshiba компания «Телебалт» в 2024 году перенесет завод в Ленинградскую область. Об этом сообщили три источника «Коммерсанта».

Собеседник издания заявил, что в 2022 году компания остановила сборку продукции из-за проблем с логистикой и увеличения себестоимости. Владелец «Телебалт» подтвердил, что сейчас предприятие не выпускает телевизоры.

До этого компании размещали в Калининградской области контрактные производства из-за налоговых льгот и удобной логистики. Но после закрытия сухопутных границ и воздушного пространства единственным путем поставки стал морской.

Власти Ленобласти отметили, что запрос о создании производства в регионе не поступал. При этом в правительстве подчеркнули, что в области формируют привлекательный инвестиционный климат. В регионе будут рады новым проектам, добавили власти.

Ранее в Ленобласти запустили завод по переработке пластика. Из него будут делать гранулы, которые идут в производство битума, пленки, теплоизоляции и других стройматериалов.

Ленинградская область Россия
11 марта 2024, 14:59
Экс-кандидат в президенты России призналась в организации «магических убийств»
РИА «Новости»
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Блогер-визажист и бывший кандидат в президенты России Рада Русских заявила, что два года назад заказала «магическое убийство», чтобы наказать своих обидчиков. Об этом она рассказала в интервью журналистке Ксении Собчак.

«Магические убийства не запрещены и не отслеживаются. Очень удобно. Магией можно все что угодно решить», - сообщила Русских.

По ее словам, в Мексике блогершу атаковала пара русских, называющих себя «шаманами». Попытки наказать их на месте не увенчались успехом, однако ситуация разрешилась в России. Русских заявила, что в специализированном «магическом отделе» она сделала заказ на месть против нападавших.

Через две недели после этого в подвале дома, принадлежащего обидевшим ее «шаманам», обнаружили тело миллиардера и экс-топ-менеджера компании «Лукойл» Александра Субботина.

Раду Русских уже назвали самым экстравагантным кандидатом в президенты России. Помимо политики, девушку интересуют уколы красоты и магия. О своих мотивах бороться за право возглавлять государство визажист из Екатеринбурга Рада Русских рассказала в интервью «360».

Убийства Ксения Собчак Интервью

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