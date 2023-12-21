Законопроекты о равных правах участников СВО рассмотрят в январе

«Наши профильные комитеты уже активно подключились», - пояснила парламентарий Она добавила, что все защитники России равны, страна ко всем относится с глубоким уважением.

Президент России Владимир Путин распорядился создать рабочую группу по вопросам СВО. В нее вошли представители Госдумы, Совфеда, члены всех партий, а также силовики, лидеры общественных организаций и военкоры.

Участники спецоперации получили ряд социальных льгот, в том числе возможность продлить кредитные каникулы до конца 2024 года. По поручению главы государства их обеспечивают протезами и средствами реабилитации.