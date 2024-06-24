Законопроект о защите российских приложений от дискриминации внесли в ГД

Лучшим релизом уикенда по сборам в России стал мультфильм «Головоломка 2», который показывают в кинотеатрах неофициально. Об этом сообщил портал «Бюллетень кинопрокатчика».

По информации издания, картина производства компаний Disney и Pixar заработала около 130 миллионов рублей. Более того, проект обогнал по мировым кассовым сборам сиквел «Дюны» во второй уикенд после выхода в прокат. Это позволило ему стать самым кассовым фильмом 2024 года.

Лучшим релизом официального проката стал отечественная лента «Три богатыря. Ни дня без подвига», которая за первые четыре дня проката заработала примерно 60 миллионов рублей.

Третье место в списке заняла романтическая комедия «Тур с Иванушками», собравшая порядка 42 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что киностудия «Союзмультфильм», онлайн-кинотеатр Okko и писатель Сергей Лукьяненко создадут оригинальную вселенную русских супергероев. Она включит в себя героев произведений русских писателей-фантастов, в том числе Александра Беляева и Алексея Толстого.

Лучшим релизом уикенда по сборам в России стал мультфильм «Головоломка 2», который показывают в кинотеатрах неофициально. Об этом сообщил портал « Бюллетень кинопрокатчика ».