24 июня 2024, 21:24

Законопроект о защите российских приложений от дискриминации внесли в ГД

РИА «Новости»
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В Государственную думу внесли законопроект о запрете дискриминации российских приложений в иностранных магазинах App Store и Google Play. Текст документа опубликовали в думской электронной базе.

Авторами инициативы выступили депутаты Антон Горелкин, Андрей Луговой, Дмитрий Гусев и другие. Законопроект запрещает устанавливать условия, приводящие к ограничению или невозможности использования отечественных приложений.

Согласно документу, нельзя ограничивать поиск, обновление приложений и управление их настройками.

Ранее депутаты от фракции «Новые люди» предложили разрешить рекламные звонки только с номеров, зарегистрированных на юрлиц и или индивидуальных предпринимателей. Ограничение таких звонков возможно через жесткий контроль продавцов сим-карт , отметил директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский.

Интернет Запреты Депутаты
24 июня 2024, 17:33
Пиратская «Головоломка 2» возглавила российский прокат
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Лучшим релизом уикенда по сборам в России стал мультфильм «Головоломка 2», который показывают в кинотеатрах неофициально. Об этом сообщил портал «Бюллетень кинопрокатчика».

По информации издания, картина производства компаний Disney и Pixar заработала около 130 миллионов рублей. Более того, проект обогнал по мировым кассовым сборам сиквел «Дюны» во второй уикенд после выхода в прокат. Это позволило ему стать самым кассовым фильмом 2024 года.

Лучшим релизом официального проката стал отечественная лента «Три богатыря. Ни дня без подвига», которая за первые четыре дня проката заработала примерно 60 миллионов рублей.

Третье место в списке заняла романтическая комедия «Тур с Иванушками», собравшая порядка 42 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что киностудия «Союзмультфильм», онлайн-кинотеатр Okko и писатель Сергей Лукьяненко создадут оригинальную вселенную русских супергероев. Она включит в себя героев произведений русских писателей-фантастов, в том числе Александра Беляева и Алексея Толстого.

Лучшим релизом уикенда по сборам в России стал мультфильм «Головоломка 2», который показывают в кинотеатрах неофициально. Об этом сообщил портал « Бюллетень кинопрокатчика ».

Disney Фильмы Россия
24 июня 2024, 14:04
Цискаридзе рассказал, что первым узнал о романе Заворотнюк и Чернышева
Global Look Press
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Артист балета и педагог Николай Цискаридзе первым узнал, что актрису Анастасию Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева связывают любовные отношения. Об этом он рассказал в телепередаче «Сегодня вечером».

По словам балетмейстера, на съемках телешоу «Танцы на льду» они общались с Заворотнюк и выбирали для нее костюмы.

В один из таких съемочных дней во время перерыв Цискаридзе увидел на шее актрисы новое украшение с инициалами «РТ».

«И вдруг я так поворачиваюсь и говорю: „Петр Чернышев?“. Потому что моя фамилия тоже в английском языке пишется через „тс“, и я догадался. И вдруг она мне говорит: „Этого никто не знает“. Я говорю: „А я уже знаю“», - уточнил артист.

Заворотнюк умерла 30 мая от рака мозга на 54-м году жизни. Чернышев каждый день посещает кладбище с пятилетней дочкой. Он приносит цветы на могилу супруги, поправляет венки и крест.

Отношения Анастасия Заворотнюк Актеры Умерла Анастасия Заворотнюк
24 июня 2024, 12:16
Умер заслуженный артист России Михаил Мальцев
Freepik
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Не стало заслуженного артиста России Михаила Мальцева. Он скончался после тяжелой болезни 21 июня на 75-м году жизни, сообщили на сайте воронежского Дома актера.

«Михаил Иванович Мальцев был человеком светлой души и большого таланта. Таким мы будем его помнить», - написали коллеги артиста.

В 1985 году Мальцев окончил Воронежскую академию искусств. Свыше 40 лет служил в Воронежском театре кукол «Шут» имени Вольховского. Его биография насчитывает большое количество ролей в детских и взрослых спектаклях. Артист также снимался в фильмах. В 2023 году удостоился звания заслуженного артиста России.

Роль Короля Лира в спектакле по пьесе Уильяма Шекспира стала последней работой актера. Постановку вывели из репертуара, когда состояние здоровья Мальцева ухудшилось.

Болезни Спектакль Актеры
24 июня 2024, 11:52
Более 250 тонн продукции в России изъяли из оборота из-за ботулизма
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Эксперты Роспотребнадзора изъяли из оборота более 250 тонн сырья и пищевой продукции для «предотвращения эпидемических рисков, связанных с ботулизмом». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Среди изъятой продукции - складские запасы.

Из стационаров выписали 149 человек. Специалисты взяли более 1,1 тысячи проб биоматериала от больных, а также проб сырья и готовой продукции, и провели более 7,2 тысячи исследований. В Роспотребнадзоре добавили, что в отдельных регионах случаи ботулизма выявили у жителей, которые питались зараженной едой, находясь в других субъектах России.

Ботулизм - опасное заболевание, вызываемое токсинами бактерии Clostridium botulinum. В июне с подозрением на ботулизм к врачам обратился 121 житель Москвы.

Десятки людей оказались в реанимации. Московские следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Признаки заболевания также фиксировали в Казани, Нижнем Новгороде.

Роспотребнадзор Ботулизм Случаи ботулизма в России

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