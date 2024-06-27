27 июня 2024, 13:33

Законопроект о запрете идеологии чайлдфри начали готовить в России

Unsplash
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В России готовят законопроект о запрете идеологии чайлдфри. Об этом рассказал замминистра юстиции Всеволод Вуколов на Петербургском международном юридическом форуме.

«Мы сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения [идеологии] чайлдфри - когда кто-то говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей», - процитировал его ТАСС.

По словам Вуколова, сейчас распространилось много подобных идеологий «экстремистской направленности», и необходимо сделать так, чтобы законодательство противостояло этим течениям и защищало российские ценности.

Проекты уже существуют и прорабатываются совместно с экспертами.

Идея запрета движения чайлдфри в России уже не нова. Еще в 2022 году предлагалось внести соответствующие изменения в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Тогда предполагалось, что от информации о возможности принципиального отказа от деторождения следует оградить только детей.

Дети Законы Семья Запреты Россия
27 июня 2024, 13:43
Бастрыкин призвал думать о нацбезопасности при найме мигрантов
РИА «Новости»
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При найме мигрантов компаниям нужно думать о вопросах национальной безопасности. Такое заявление сделал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

«При привлечении на работу мигрантов нужно руководствоваться вопросами национальной безопасности», - процитировало главу СК РИА «Новости».

ПМЮФ стартовал в Санкт-Петербурге 26 июня и продлится до 28-го числа.

В Госдуме призвали запретить мигрантам работать в такси по всей стране. С такой инициативой выступила член комитета нижней палаты парламента по делам национальностей Анастасия Удальцова. Уже сейчас в 16 регионах России действует запрет на работу иностранцев водителями такси. Как отметила Удальцова, новая мера доказала свою эффективность. В Челябинской области преступность снизилась на 40% после введения ограничений для иностранцев.

Санкт-Петербург Мигранты Россия Работа Следственный комитет России
27 июня 2024, 09:39
В России могут запретить продавать чай в пакетиках-пирамидках
Unsplash
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Заваривание чая в пакетиках-пирамидках может нанести вред здоровью. Если этот факт подтвердят специалисты, продажу такой продукции в РФ придется ограничить. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, сообщило РИА «Новости».

Депутат направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко обращение, в котором попросил его организовать исследования по этому вопросу и ограничить продажу чая в пирамидках, если опасения о его вреде подтвердятся.

Вице-спикер ГД добавил, что из-за упаковки в напиток могут попадать наночастицы пластика. По мнению депутата, постоянное употребление чая, заваренного в пакетике-пирамидке, может обернуться серьезными последствиями для здоровья: воспалением тканей, аутоиммунными заболеваниями и развитием онкологических процессов.

Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин опроверг информацию о том , что чай в пакетиках-пирамидках может вызывать рак из-за микропластика. Он рассказал, что онкологические болезни чаще провоцируются канцерогенными веществами.

Исследования Здравоохранение Депутаты Продукты
27 июня 2024, 06:08
Диетолог рассказал о полезных и вредных свойствах черешни
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Черешня содержит витамины А, С, группы В, клетчатку и минеральные вещества. Об этом рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в беседе с РИА «Новости».

«Черешня отличается довольно высоким содержанием клетчатки. Клетчатка необходима нашему организму для поддержания процессов пищеварения, хорошего функционального состояния желудочно-кишечного тракта, регуляции липидного обмена», - сказала эксперт.

Также в черешне есть нужные организму минеральные компоненты - магний, калий и железо. Кроме того, эта ягода богата витаминами А и С.

«Содержатся в черешне и витамины группы В - тиамин и ниацин, они необходимы нам для осуществления регуляции углеводного, жирового и энергетического обмена, метаболизма аминокислот и пуринов», - заявила диетолог.

При этом слишком много есть этой ягоды не стоит. Воздержаться от употребления черешни стоит людям с заболеваниями органов ЖКТ, в том числе при язве и синдроме раздраженного кишечника, добавила Стародубова.

Ранее врач Вера Сережина рассказала, что без вреда для здоровья ежедневно можно съедать не более 200 граммов ягод в день. По ее словам, большое количество малины может вызвать крапивницу. Аллергия иногда появляется и на черешню. При этом во всех ягодах содержится много красящих веществ - антоцианов, которые проникают в кровь.

Еда Врачи Продукты
27 июня 2024, 01:08
«Очень тяжело и страшно». Адвокат — о запрете суда на возвращение смертной казни
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Возвращать смертную казнь в России не нужно. Это невозможно в том числе с точки зрения закона, заявил в беседе с ведущей 360.ru Анастасией Букреевой адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Ермаков и партнеры» Кирилл Ермаков.

Он напомнил, что право человека на жизнь закреплено в Конституции и не подлежит изменению ни при каких обстоятельствах.

«Для того, чтобы изменить первую, вторую, девятую главы Конституции, нужно принять новую Конституцию. Это вопрос, связанный именно с тем, каким образом применяется закон - что мешает в плане закона это сделать, а не в плане мнения. <…> Как адвокат, занимающийся защитой по уголовным делам, я тоже выражаю мнение, что этого делать не нужно», - отметил эксперт.

По его словам мораторий на смертную казнь ввели ради гуманизации законодательства. Суд может допустить ошибку при вынесении приговора, и вводить подобный вид наказания - чрезмерно плохо, отметил Ермаков.

Кроме того, пожизненный приговор не легче смертной казни.

«Смертная казнь происходит за одну секунду. А жизнь людей в условиях пожизненного лишения свободы в особом режиме содержания - это очень и очень тяжело и страшно», - подчеркнул адвокат.

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин ранее опроверг возможность возвращения смертной казни. Он отметил, что этот вид наказания является недопустимой мерой при действующей в России Конституции.

Суд Адвокаты Законы Смертная казнь Приговоры Россия

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