Законопроект о праве жильцов запрещать продажу алкоголя не нашел поддержки властей
Власти не поддержали идею запрета продажи алкоголя в магазинах и кафе на первых этажах жилых домов. Отрицательный отзыв Минфина на законопроект поддержали Минэкономразвития, Минпромторг и Минюст, сообщили «Известия».
С предложением разрешить общему собранию жильцов ограничивать работу таких точек ранее выступили в Госдуме.
Однако в министерстве финансов посчитали, что при этом сценарии не исключены случаи злоупотреблений. Например, люди могут запрещать работать в доме одним предпринимателям и позволять другим - ради получения от них тех или иных преференций.
Проект отрицательного отзыва правительства на этот законопроект Минфин уже направил в кабмин, уточнило издание.
В ведомстве обратили внимание, что у регионов страны сейчас есть возможность защищать общественный порядок в рамках закона «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ». Кроме того, инициатива может создать новый административный барьер для бизнесменов, указали в отзыве.
Документ Минфина согласовали еще три ведомства - Минпромторг, Минэкономразвития и Минюст.