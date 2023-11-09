Законопроект о праве жильцов запрещать продажу алкоголя не нашел поддержки властей

С предложением разрешить общему собранию жильцов ограничивать работу таких точек ранее выступили в Госдуме.

Однако в министерстве финансов посчитали, что при этом сценарии не исключены случаи злоупотреблений. Например, люди могут запрещать работать в доме одним предпринимателям и позволять другим - ради получения от них тех или иных преференций.

Проект отрицательного отзыва правительства на этот законопроект Минфин уже направил в кабмин, уточнило издание.

В ведомстве обратили внимание, что у регионов страны сейчас есть возможность защищать общественный порядок в рамках закона «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ». Кроме того, инициатива может создать новый административный барьер для бизнесменов, указали в отзыве.

Документ Минфина согласовали еще три ведомства - Минпромторг, Минэкономразвития и Минюст.