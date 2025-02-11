11 февраля 2025, 10:04

Законопроект о «периоде охлаждения» по потребкредитам поддержали в комитете СФ

РИА «Новости»
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Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам поддержал законопроект о введении обязательного «периода охлаждения» между оформлением и получением потребительского кредита.  Данные об этом появились в электронной базе данных верхней палаты парламента.

Планируется, что кредитные организации смогут выдать клиенту средства кредита на сумму от 50 до 200 тысяч рублей только через четыре часа, а займ на более крупные суммы - через два дня. Совет Федерации рассмотрит инициативу на пленарном заседании 12 февраля.

Авторы законопроекта в пояснительной записке объяснили, что отсрочка в получении средств даст заемщикам дополнительное время для анализа действий и поможет отказаться от ненужного кредита.

Адвокат Даниил Горьков ранее отмечал, что мошенники пользовались тем, что людям одобряли кредиты слишком легко. По словам правозащитника, практика привлечения банков к ответственности в таких ситуациях не до конца проработана.

Совет Федерации РФ Кредиты
11 февраля 2025, 04:44
Аферисты обманули друга Гагарина, Титова и Высоцкого
РИА «Новости»
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В Москве советский альпинист Виталий Балюкин по незнанию отдал мошенникам 140 тысяч рублей. Об этом сообщил источник Пятого канала.

Мошенники позвонили 84-летнему спортсмену под видом сотрудников службы безопасности банка. Они заявили, что Балюкину нужно снять со счета все имеющиеся деньги, чтобы ими не завладели злоумышленники. Мужчина послушался и снял со своей карты 143 900 рублей.

После этого аферисты заявили, что деньги нужно передать на проверку, причем передать курьеру в непрозрачной емкости. Балюкин положил их в старый чайник, который упаковал в картонную коробку.

Встреча с курьером, который приехал на машине белого цвета, состоялась в Шелапутинском переулке.

Возбуждено уголовное дело, аферистов уже ищут.

Балюкин известен как неоднократный победитель и призер чемпионатов СССР по альпинизму, Почетный спасатель России, кавалер международного ордена «Эдельвейс» и друг Владимира Высоцкого и космонавтов, Героев Советского Союза Юрия Гагарина и Германа Титова.

Ранее мошенники обманули Николая Жарова, сына бывшего главы Роскомнадзора Александра Жарова.

Уголовное дело Банки Пенсионеры Мошенничество Деньги Альпинизм
11 февраля 2025, 03:02
Пенсионерам напомнили о налоговых льготах
РИА «Новости»
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Статус пенсионера или предпенсионера позволит не платить налог на имущество с одной квартиры или жилого дома. Также для такой категории граждан есть льготы по земельному и транспортному налогам, рассказала РИА «Новости» сенатор Ольга Епифанова.

«В настоящее время пенсионерам и предпенсионерам положены несколько налоговых льгот. Они имеют право не платить налог на имущество с одного объекта каждого вида. Речь идет о квартире, доле, комнате, доме или его части», - объяснила Епифанова.

Сенатор напомнила, что это правило распространяется на гаражи и хозяйственные постройки до 50 квадратных метров на дачных участках. Также сюда относятся помещения для нужд профессиональной творческой деятельности, например, ателье, студия или даже частный музей.

Налоговая льгота действует на имущество, которое не задействовали в предпринимательской деятельности, стоимостью менее 300 миллионов рублей, добавила парламентарий.

Депутат Госдумы Никита Чаплин ранее сообщил, что пенсионеры могут не платить транспортный налог за машину с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил.

Льготы Пенсионеры Налоги Россия Машины Квартиры
11 февраля 2025, 02:47
Названа главная причина закрытия магазинов «Светофор» в центре России
РИА «Новости»
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Магазины сети «Светофор» в Центральном федеральном округе закрыли из-за продажи просроченного мяса без документов и фальсификатов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Во время одной из проверок Россельхознадзор изъял больше тонны мяса - 106 килограмм продавались без ветеринарных сопроводительных документов, еще 944 килограмма без маркировки производителя - ни даты изготовления, ни сроков хранения», - уточнил канал.

Предположительно, таким образом в магазинах смогли удерживать сравнительно низкие цены на продукты.

По данным канала, проведенные лабораторные исследования показали, что в составе колбасы и пельменях обнаружили ДНК птицы, не заявленные в составе на этикетке. В молочной продукции нашли жиры, дрожжи, консерванты и растительные масла.

Весь фальсификат и просрочку изъяли и уничтожили.

Ранее появилась информация, что ФНС России ликвидирует АО «Инвест Стандарт» , которому принадлежат магазины «Светофор» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

Россия Магазины Продукты
10 февраля 2025, 23:42
Без Пельменей и Тумбочек. В России захотели запретить называть детей нестандартными именами
Freepik
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В Госдуме разработали законопроект о введении ограничений на выбор имен для новорожденных. Об этом сообщила первый заместитель председателя Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в эфире своего Telegram-канала.

Проект создали совместно с Министерством юстиции. По словам парламентария, документ внесут на рассмотрение, когда будет определенность, «откуда мы можем выбирать эти имена».

Буцкая уточнила, что предлагается ввести «закрытый» список разрешенных имен, чтоб защитить детей от таких названий как Пельмень, Стол или Тумбочка. Депутат считает важным предоставить родителям свободу выбора имени, однако она должна иметь границы, когда речь идет о правах самого ребенка.

Ранее в Татарстане предложили разрешить ЗАГСам отказывать родителям , если они хотят назвать ребенка кличкой животного или предметом. Это позволит защитить детей от возможной дискриминации из-за слишком необычного имени.

Дети Семья Депутаты Россия

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