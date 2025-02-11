Законопроект о «периоде охлаждения» по потребкредитам поддержали в комитете СФ

Планируется, что кредитные организации смогут выдать клиенту средства кредита на сумму от 50 до 200 тысяч рублей только через четыре часа, а займ на более крупные суммы - через два дня. Совет Федерации рассмотрит инициативу на пленарном заседании 12 февраля.

Авторы законопроекта в пояснительной записке объяснили, что отсрочка в получении средств даст заемщикам дополнительное время для анализа действий и поможет отказаться от ненужного кредита.

Адвокат Даниил Горьков ранее отмечал, что мошенники пользовались тем, что людям одобряли кредиты слишком легко. По словам правозащитника, практика привлечения банков к ответственности в таких ситуациях не до конца проработана.