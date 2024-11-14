14 ноября 2024, 08:19

Законопроект о о спецсчетах для выплат иноагентам внесут в ГД 14 ноября

РИА «Новости»
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Парламентарии внесут в Госдуму законопроект о контроле за деятельностью иноагентов. После принятия инициативы они не смогут получать авторские вознаграждения из России, заявил спикер ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что список иноагентов на данный момент насчитывает 491 человека. Володин объяснил, что эти люди продолжают оскорблять страну и россиян.

«Не стесняясь, рассказывают, что тратят полученные деньги в том числе на поддержку Вооруженных сил Украины», - добавил он.

Спикер ГД назвал такое поведение недопустимым. По его словам, после принятия инициативы доходы от творческой деятельности иноагентов будут поступать на рублевый счет, и находящимися на нем деньгами можно будет распоряжаться только после отмена статуса иностранного агента.

«По решению суда возможно зачисление средств в бюджет. Ставим перед собой задачу - на следующей неделе приступить к рассмотрению законопроекта в первом чтении», - подчеркнул Володин.

Ранее Госдума приняла во втором и в третьем чтениях законопроект о запрете пропаганды чайлдфри. Сайты с пропагандирующими воздержание от деторождения материалами включат в список запрещенной информации Роскомнадзора.

Госдума РФ Иноагенты
14 ноября 2024, 08:35
«Многовнуковым» бабушкам в России предложили давать общественные награды
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Дедушки и бабушки, у которых много детей и внуков, будут получать награды. Власти подготовили проект стратегии демографической и семейной политики до 2036 года. Как сообщил РБК, в планах — улучшить условия получения материнского капитала и сделать процесс выплаты алиментов более эффективным.

Дедушки и бабушки, у которых много детей и внуков, будут получать награды. Власти подготовили проект стратегии демографической и семейной политики до 2036 года. Как сообщил РБК , в планах - улучшить условия получения материнского капитала и сделать процесс выплаты алиментов более эффективным.

Стратегия направлена на достижение нескольких ключевых задач: увеличение рождаемости для сохранения численности населения, поддержка и защита семьи как основы общества, укрепление семейных ценностей и института брака.

Реализация документа рассчитана на два этапа. Первый продлится с 2025 по 2030 год, а второй - с 2031 по 2036 год.

По мнению авторов проекта, чтобы укрепить в обществе идею семьи, нужно использовать ее образ в региональных и федеральных медиа, в том числе рекламе; расширить программы психологической поддержки семей, чтобы предотвратить разводы; создавать и распространять в сети материалы, которые будут полезны и интересны родителям с детьми.

Также планируется введение общественных наград для «многодетных и многовнуковых» дедушек и бабушек, прадедушек и прабабушек.

Согласно данным, представленным в стратегии, на данный момент 67% граждан России считают, что крепкая семья - это самая значимая ценность. Однако среди молодых людей в возрасте до 24 лет такого мнения придерживаются лишь 57% респондентов.

Одна из ключевых целей стратегии - совершенствование системы поддержки семей с детьми. Согласно результатам социологических исследований, одним из главных препятствий для рождения детей является отсутствие жилья или плохие условия.

В рамках стратегии также предлагается разработать меры, которые помогут родителям совмещать заботу о детях с профессиональной деятельностью, включая получение образования.

Ранее в России предложили разрешить тратить средства материнского капитала на образование родителей. Инициатива позволит семьям увеличить свои доходы.

Дети Награды Пенсионеры Россия
14 ноября 2024, 00:46
Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram
Unsplash
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Мессенджер Telegram перестал нормально функционировать у некоторых пользователей. Это следует из данных портала Downdetector.

Исходя из информации сервиса, количество жалоб сильно увеличилось после полуночи.

Мессенджеры Telegram Работа
13 ноября 2024, 14:12
Помощь вместо осуждения. Алкоголиков предложили отправлять на реабилитацию с детьми
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Создание в России центров, где родители смогут проходить реабилитацию, не расставаясь с детьми, — хорошая идея. Об этом 360.ru рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. По ее словам, подобные учреждения уже есть в некоторых регионах страны, в них разработана специальная программа для того, чтобы не разлучать семьи.

«На практике это происходит на добровольной основе, то есть предлагают пройти такой курс реабилитации-лечения и вместе с ребенком какое-то время прожить в центре, где помогают одновременно всей семье», - пояснила она.

В первую очередь такие центры создавались для алкоголиков и наркоманов, отметила Мишонова. Она подчеркнула, что дети зависимых людей сильно страдают. Создание подобных центров - попытка государства обратить внимание на эту большую проблему.

«У нас нет принудительного, как было в советское время, лечения, трудоустройства таких взрослых, поэтому, исходя из сегодняшнего законодательства, есть предложение сделать возможным вот такой способ реабилитации семьи», - отметила Мишонова.

Уполномоченный по правам ребенка напомнила, что сейчас все министерства и ведомства борются за сохранение семьи, предлагают родителям разные варианты помощи и лечения. Не все добровольно соглашаются на это.

«Алкоголики и наркоманы забывают про детей, что их нужно кормить, одевать, обувать, вообще заниматься ими, и дети оказываются фактически брошенными. Я думаю, что есть люди, которым реально нужна помощь. <…> [Необходима] рука поддержки, когда мы не осуждаем, а когда мы предлагаем пути выхода и при этом не разлучаем семью», - отметила Мишонова.

Ранее в России предложили провести инспекцию органов опеки и попечительства.

Уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова призвала навести порядок в этой сфере.

Дети Семья Россия
13 ноября 2024, 11:24
Россия вошла в топ-10 странах G20 с самым дешевым сливочным маслом
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Россия заняла восьмое месте среди стран «Большой двадцатки» с самым дешевым сливочным маслом. Об этом сообщило РИА «Новости».

Агентство изучило цены в розничных магазинах стран G20 и отдельно в Евросоюзе. Средняя стоимость масла в этих государствах 2,78 доллара.

Самое дешевое масло оказалось в Индии. Там пачка в 200 граммов стоит всего в 1,37 доллара. Такая же в России обойдется в 2,09 доллара.

На втором месте в рейтинге оказалась Венгрия. Там масло стоит 1,76 доллара. На третьем расположилась Португалия с ценой в 1,9 доллара за пачку. Четвертое место взяли Соединенные Штаты. Масло в США обойдется в 1,94 доллара. Замкнула топ-пять лидеров Польша - 1,96 доллара.

В десятку также вошли Германия, Турция, Испания и Австрия.

В России объяснили увеличение стоимости сливочного масла в магазинах ростом цен на сырье. Генеральный директор Южного молочного союза Константин Синецкий рассказал 360.ru, что спроси и ценник на этот товар могут упасть после Нового года.

США G20 Рейтинги Россия Магазины Евросоюз

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