10 декабря 2024, 17:13

Законопроект о наказании за повторную продажу табака детям одобрили в ГД

Global Look Press
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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за повторную продажу табака и никотиносодержащей продукции детям. Об этом сообщили на сайте нижней палаты парламента.

Одним из авторов инициативы выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Результаты проверок показывают, что продавцы этой продукции в погоне за прибылью идут на правонарушения, создавая угрозу для жизни и здоровья детей», - отметил он.

Согласно законопроекту, наказанием за повторную продажу табака детям станет штраф в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей или исправительные работы на срок до года.

Также ГД приняла в первом чтении проект закона, запрещающий зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка.

Штрафы Дети Законы
10 декабря 2024, 17:42
В России предложили ввести штрафы за пропаганду домашнего насилия
Freepik
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Депутаты от «Новых людей» во главе с Ксенией Горячевой подготовили законопроект об административных штрафах за пропаганду домашнего насилия. Документ направили на отзыв в правительство.

По мнению парламентариев, необходимо не только наказывать за само насилие, но и формировать к нему нетерпимость в обществе, а такие понятия, как «бьет - значит любит», должны исчезнуть из оборота.

За это правонарушение предлагают штрафовать на сумму от пяти до 10 тысяч рублей. При этом наказывать авторов научных и художественных произведений, если они не оправдывают домашнее насилие, не будут.

«Пропаганда домашнего насилия не должна звучать безнаказанно. Традиционной ценностью россиян всегда были семья и любовь, бережное отношение к близким», - заявила Горячева.

Она привела статистику, по которой за 2022 год выявили более 158 тысяч случаев домашнего насилия, и две трети пострадавших - женщины.

Ранее психолог Майя Голубева рассказала, как вычислить абьюзера и защититься от его действия.

Штрафы Госдума РФ Правительство РФ Домашнее насилие
10 декабря 2024, 17:37
ФСИН получила доступ к данным медучреждений о педофилах
РИА «Новости»
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Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли законопроект, который позволяет ФСИН получать данные из медучреждений о педофилах без их согласия. Об этом сообщил ТАСС.

Данные, составляющие врачебную тайну, предоставлялись по запросу органа уголовно-исполнительной системы. Но получить такие сведения в отношении педофилов без их согласия было невозможно.

Принятый проект закона устранил это правило.

Ранее петербургский городской суд отправил под стражу православного блогера Клауда Роммеля, обвиняемого в совращении 11-летней девочки. Ребенок приходил к Роммелю заниматься по школьным предметам.

ФСИН Законы Педофилы Депутаты Блогеры
10 декабря 2024, 14:34
Володин назвал долю плохо знающих русский язык детей мигрантов
РИА «Новости»
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Доля детей иностранцев, которые не знают или плохо владеют русским языком, составляет а 41%. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«По данным выборочного мониторинга, на начало учебного года сложности со знанием русского языка - у 41% детей мигрантов», - отметил он.

Дети Мигранты Русский язык Госдума РФ
10 декабря 2024, 14:32
Законопроект о запрете зачислять в школы детей мигрантов без знания русского приняли в ГД
РИА «Новости»
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Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Согласно документу, при приеме детей в общеобразовательные учреждения будет проводиться проверка о законности нахождения ребенка в России. Также потенциальных учеников начнут тестировать на знание русского языка.

«По данным выборочного мониторинга, на начало учебного года сложности со знанием русского языка - у 41% детей мигрантов», - написал Володин.

По его словам, русский необходимо знать для обеспечения получения качественного образования и успешного освоения школьной программы. Рассмотрение законопроекта планируется завершить в приоритетном порядке.

Накануне правительство поддержало идею не брать в школы детей мигрантов без знания русского языка.

Дети Школы Мигранты Запреты

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