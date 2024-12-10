Законопроект о наказании за повторную продажу табака детям одобрили в ГД

Одним из авторов инициативы выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Результаты проверок показывают, что продавцы этой продукции в погоне за прибылью идут на правонарушения, создавая угрозу для жизни и здоровья детей», - отметил он.

Согласно законопроекту, наказанием за повторную продажу табака детям станет штраф в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей или исправительные работы на срок до года.

Также ГД приняла в первом чтении проект закона, запрещающий зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка.