20 декабря 2023, 00:19

«Законопроект не увеличит предложение на рынке». Востриков — об искусственном сдерживании роста цен на яйца

РИА «Новости»
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Принятие в России законопроекта о регулировании цен на социально значимые товары, в том числе на яйца, при их росте на 30% в течение 60 дней, не решит возникшую проблему. Так прокомментировал инициативу Федеральной антимонопольной службы в беседе с «360» исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

«Никакой законопроект не сможет увеличить предложение на рынке, а цена - это все-таки спрос и предложение. У нас в основном дефицит хороших товаров по низким ценам, и как эту проблему решать при растущей себестоимости - большой вопрос, поэтому регулированием мы навряд ли здесь что-то решим», - заявил он.

Востриков уверен, что надо действовать по-другому. Как вариант - оказание господдержки производителям или принятие мер, стимулирующих последних к расширению производства.

Регулирование, которое сейчас предлагают, можно рассматривать только в качестве временной меры, к которой прибегают в экстренных случаях. Просто на конкурентных рынках подобные расследования обычно не дают никаких результатов, добавил он.

«У нас экономика издержек. И здесь надо анализировать те факторы, которые приводят к росту цен, и создавать условия для того, чтобы у производителя действительно были предпосылки для снижения цен, хотя бы для стабильных цен», - подчеркнул Востриков.

Он привел в качестве примера программы по импортозамещению, когда отечественного производителя поддержали на федеральном уровне, а также политику экспортной ориентации. Востриков охарактеризовал их как «экономически правильные шаги».

Эти меры помогали развивать производство в России и создавать предложение на рынке, поэтому и сейчас нужно так действовать.

Ранее глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов сообщил, что Голицынский опытный завод средств автоматизации в этом году закупил новые станки и нарастил производство птицеводческого оборудования.

Законы ФАС России Продукты
19 декабря 2023, 19:10
Писатель Гараев предсказал популярность слова «чушпан»
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Писатель Роберт Гараев, получивший известность благодаря экранизации книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х», заявил, что предсказывал популярность слова «чушпан» (чужак) задолго до выхода сериала Жоры Крыжовникова. Об этом написал журнал Forbes.

«Мир казанского феномена - это Хогвартс», - пояснил Гараев.

По его словам, в нем есть свод четких правил, которые большинству людей незнакомы. Но, как только читатель прочел книгу или посмотрел сериал, ему сразу понятны мотивы героев, пояснил автор.

По мнению Гараева, его произведение можно сравнить с историей про Гарри Поттера. Книжная франшиза Джоан Роулинг перестает быть сказочной, но там остаются герои, которым читатель симпатизирует. А в «Слове пацана» нет тех, к кому читатель мог бы испытывать симпатию, подытожил он.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел на онлайн-площадках в ноябре. Проект Крыжовникова вызвал большой ажиотаж. На фоне такого успеха создатели решили переснять финальный эпизод. По словам сценариста сериала Андрея Золотарева, это было сделано не в угоду зрителям, а ради логичной концовки.

Писатель Роберт Гараев, получивший известность благодаря экранизации книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х», заявил, что предсказывал популярность слова «чушпан» (чужак) задолго до выхода сериала Жоры Крыжовникова. Об этом написал журнал Forbes.

Книги Сериалы
19 декабря 2023, 18:41
Россия предоставила убежище многодетной семье из Германии
РИА «Новости»
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Семья Хардер, прибывшая в Россию из Германии, получила временное убежище в Калужской области. Об этом сообщил портал «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя Министерства внутренних дел Ирину Волк.

Супруги Хардер и их шестеро детей прибыли в Калужскую область в ноябре. Они опасались, что ювенальная полиция Германии отберет их несовершеннолетних детей.

Немецкая семья запросила временное убежище в региональном подразделении МВД по вопросам миграции. Полицейские быстро рассмотрели заявку иностранцев и разрешили им остаться в стране.

Вскоре супругам Хардер и их старшим детям - Симону и Рут - выдали свидетельства о предоставлении временного убежища. Этот статус наделяет иностранных граждан теми же правами, что и беженцев, за исключением получения единовременного пособия. Семья Хардер выразила надежду, что в будущем они смогут получить гражданство России.

Ранее сотни жителей города Запорожья, который находится под контролем Киева, обратились за помощью в переезде в Россию.

Германия МВД РФ Россия
19 декабря 2023, 18:40
Украину уличили в переброске дополнительных диверсантов в Россию
РИА «Новости»
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Спецслужбы Украины увеличили переброску в Россию своих агентов и диверсантов для проведения мероприятий по дестабилизации обстановки. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников в комментарии Первому каналу.

Он подчеркнул, что проникающие в Россию украинские агенты вербуют своих сторонников. Их личности оперативно устанавливают и нейтрализуют сотрудники ФСБ.

«Киевский режим начинает усиливать вот эту тайную борьбу - засылку агентуры, диверсантов, установление отношений с теми людьми, которые находятся на нашей территории, для того чтобы нанести нам вред в тылу», - заявил Бортников.

Глава ФСБ добавил, что российские спецслужбы проводят необходимое количество мероприятий для выявления засланных агентов, а также завербованных ими людей. Он добавил, что многие дела остаются закрытыми от публики, но в свое время их сделают достоянием общественности.

В минувший понедельник, 18 декабря, пресс-служба ФСБ сообщила о задержании украинского диверсанта в Ижевске. В ведомстве уточнили, что вражеский агент готовил покушение на руководителя одного из оборонных предприятий Удмуртии.

Силовики уточнили, что речь идет о завербованном украинскими спецслужбами россиянине. По заданию кураторов он изготовил самодельную бомбу с целью убить руководителя одного из оборонных заводов.

СБУ ФСБ Россия Украина
19 декабря 2023, 18:22
Единую норму для детских новогодних подарков разработает Роспотребнадзор
РИА «Новости»
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Детские новогодние подарки должны быть не только вкусными, но и приносить пользу. Об этом в беседе с «360» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, выступивший с инициативой привести содержание новогодних подарков для детей к единому стандарту.

Он пояснил, что в последнее время участились случаи детской аллергии, а также непереносимости глютена и лактозы. Поэтому нужно, чтобы ничего вредного для ребенка в подарочных наборах не оказалось.

«Подарки должны быть не только вкусные, не только радостные, но еще и здоровые. Поэтому мы попросили Роспотребнадзор разработать такие стандарты для наборов, чтобы они детям несли и радость и здоровье», - заявил Гусев.

Депутат добавил, что в свете сложной экономической ситуации, все подарки российские дети должны получить за счет государственного бюджета и раздавать в школах и детских садах.

«Просто родителям нужно выполнить желание ребенка из письма Деду Морозу, а тут еще нужно скидываться на подарок в школе, а если ребенок еще и в секцию ходит, то еще и там. Поэтому мы предложили выдавать подарки за счет бюджета», - добавил Гусев.

Он подчеркнул, что вместе соавторами инициативы передал идею в правительство. Пока она находится на рассмотрении.

Дети Госдума РФ Новый год

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