«Никакой законопроект не сможет увеличить предложение на рынке, а цена - это все-таки спрос и предложение. У нас в основном дефицит хороших товаров по низким ценам, и как эту проблему решать при растущей себестоимости - большой вопрос, поэтому регулированием мы навряд ли здесь что-то решим», - заявил он.

Востриков уверен, что надо действовать по-другому. Как вариант - оказание господдержки производителям или принятие мер, стимулирующих последних к расширению производства.

Регулирование, которое сейчас предлагают, можно рассматривать только в качестве временной меры, к которой прибегают в экстренных случаях. Просто на конкурентных рынках подобные расследования обычно не дают никаких результатов, добавил он.

«У нас экономика издержек. И здесь надо анализировать те факторы, которые приводят к росту цен, и создавать условия для того, чтобы у производителя действительно были предпосылки для снижения цен, хотя бы для стабильных цен», - подчеркнул Востриков.

Он привел в качестве примера программы по импортозамещению, когда отечественного производителя поддержали на федеральном уровне, а также политику экспортной ориентации. Востриков охарактеризовал их как «экономически правильные шаги».

Эти меры помогали развивать производство в России и создавать предложение на рынке, поэтому и сейчас нужно так действовать.

Ранее глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов сообщил, что Голицынский опытный завод средств автоматизации в этом году закупил новые станки и нарастил производство птицеводческого оборудования.