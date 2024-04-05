«Закончить навсегда». В Госдуме предложили пересмотреть миграционную политику

Принципы миграционной политики, уверен Чернышов, необходимо пересмотреть. В качестве примера он привел тест на знание русского языка. Дело в том, что сегодня не во всех регионах страны есть университеты, которые принимают его. Экзамены можно сделать через специальные конторы.

«Потом эти люди приходят с этим свидетельством, отдают в специальные органы, где оформляют патент или что-то еще (ФМС). Мы должны это, что называется, закончить навсегда, чтобы не было места коррупции», - заявил он.

Еще одним важным аспектом в этом вопросе вице-спикер Госдумы назвал работу с диаспорами. Они, по его мнению, обязаны брать на себя ответственность за тех, кто только приезжает в Россию. Однако сейчас, как отметила Аксинья Гурьянова, все диаспоры выступают в защиту тех, кого представляют.

«Институт формируется законами. А законы мы должны принять соответствующие. Диаспора должна отвечать за все, что происходит с членами этой диаспоры», - заявил Чернышов.