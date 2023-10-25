Закон против англицизмов. С витрин российских городов могут пропасть иностранные слова

Парламентарий заявила, что ГД приняла закон о защите русского языка , часть которого вступит в действие с 1 января 2025 года. За предстоящее время лингвисты составят словари для замены иностранных слов. Кроме того, необходимо внести изменения в законы о рекламе и СМИ.

«Русский язык на государственном уровне требует защиты. Ведь происходи колоссальное засилье англицизмов. Сначала меняются слова, потом уходит смысл, а затем пропадает суть всех ценностей», - объяснила Германова.

По ее словам, если человек пройдется по любой улице Москвы, то может спутать столицу с иностранным городом из-за переизбытка английских вывесок и указателей.

«Да, мы можем объяснить это большим количеством туристов. Но тогда необходимо делать крупными буквами слова на русском языке, а поменьше - на английском. Но сейчас есть много указателей только на иностранном языке без перевода. Но мы же живем в России», - подчеркнула депутат.

Многие вещи - простыми словами Германова заявила, что не Россия должна менять слова на англицизмы, а туристы должны учить русский язык. Ведь в большинстве случаев многие вещи можно объяснить простыми словами. Например, вместо sale писать «распродажа», вместо cash back - «возврат денег», а «бренд» заменить на «фирму».

«Если все можно заменить русскими словами, то нужно заменять. Потому что кроме нас самих русский язык никто защищать не будет. А требование закона в первую очередь предъявляется к государственным служащим. Они должны грамотно говорить на русском языке, все документы также должны выходить на русском языке. Это государственный язык, на котором общается наш народ», - заключила парламентарий.

Новый закон предполагает, что вывески, надписи, указатели, внешние поверхности, информационные таблички и знаки на улицах российских городов должны содержать исключительно русские слова. Однако эти требования не будут распространяться на фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал чиновников изъяснятся на «понятном русском языке».