25 ноября 2023, 11:22

Закон о русском народе предложили принять в Госдуме

РИА «Новости»
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В России необходимо принять федеральный законопроект о русском народе. С таким предложением выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев, его слова привело РИА «Новости».

«Народ в России один, а наций - много. В русский народ входят все национальные группы. Сейчас мы используем выражение „многонациональный народ“, но я бы говорил: русский народ», - сказал Хамзаев.

Парламентарий отметил, что во времена СССР присутствовало выражение о советском народе, однако затем началась игра слов.

«Для введения этого понятия в обиход общество созрело, необходима единая трактовка. Сегодня русский народ - это славяне, это народ Якутии, Удмуртии, Башкирии, Чечни, Татарстана и Дагестана. Иногда сами чиновники путают и неправильно интерпретируют, сужая понятие „русский“ искусственно», - добавил Хамзаев.

Депутат подчеркнул, что по языкам всегда судили о народах.

«Мы в Дагестане говорим друг с другом на русском, например, кумык с даргинцем. За границей я - русский, в Москве - дагестанец, а в Дагестане - аварец», - заключил он.

Ранее Хамзаев предложил ввести термин «недружественный релокант» для россиян, покинувших страну по политическим причинам и выступивших с критикой в адрес властей.

Русский язык Депутаты Россия
25 ноября 2023, 12:22
Путин указал на востребованность работы движения «Матери России»
РИА «Новости»
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Всероссийское общественное движение «Матери России» проводит большую и востребованную работу. Об этом заявил президент Владимир Путин, его слова привела пресс-служба Кремля.

В Пятигорске в субботу началась конференция, приуроченная ко Дню матери. Глава государства направил ее участникам приветственное письмо.

Участниками форума стали матери и жены участников специальной операции, многодетные матери, представительницы добровольческих и благотворительных организаций, попечители детей-сирот, деятели образования, культуры и науки.

«Дорогие друзья! Приветствую вас на открытии конференции, которую посвятили Дню матери. Отмечу востребованную большую работу ее организатора, общественного движения „Матери России“», - указал в телеграмме Путин.

Президент отметил, что на конференции обсуждают вопросы государственного значения: поддержу детства и материнства, а также улучшение демографической ситуации в стране.

В заключение глава государства поздравил с приближающимся праздником организаторов мероприятия, гостей и участников.

День матери является ежегодным праздником, который в России отмечают в последнее воскресенье ноября. В нынешнем году праздник пришелся на 26 ноября.

Ранее Путин назвал поддержку детства и материнства одним из главных приоритетов России.

Россия Владимир Путин
25 ноября 2023, 09:22
Володин назвал релокантов предателями России
РИА «Новости»
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Покинувшие страну после начала конфликта на Украине россияне являются предателями. Об этом в Telegram-канале заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Они должны понимать, что здесь никто их не ждет с распростертыми объятиями. По отношению к России, близким и родным они совершили предательство», - написал он.

Он отметил, что многие из уже вернувшихся в Россию релокантов так и не смогли найти себе работу за рубежом.

«Родиной чужбина не стала. Уже говорил раньше и хочу подчеркнуть: родина у нас - Россия, мы должны быть с ней в разных ситуациях. Все наши граждане так считают. Многие молодые ребята принимают участие СВО и защищают страну, другие развивают экономику и обеспечивают победу в тылу», - добавил Володин.

Политик согласился с позицией режиссера Никиты Михалкова, который отказался работать с релокантами.

«Про таких Омар Хайям сказал: гони друзей, что предали однажды, кто предал раз, предаст тебя и дважды», - заключил спикер нижней палаты парламента.

Ранее Володин заявил, что поддержавшим киевский режим россиянам за рубежом «обеспечен Магадан».

Госдума РФ Россия
25 ноября 2023, 08:34
Циклон на Сахалине обернулся закрытием дороги Огоньки — Невельск
pxhere.com
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Из-за прохождения циклона на юге Сахалина начали закрывать дороги. Первые ограничения автомобильного движения ввели в Невельском районе, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Главной причиной ограничений стали плохая видимость и образования снежных заносов. Поэтому 25 ноября дорогу Огоньки - Невельск закрыли для движения пассажирского транспорта. Кроме того, в регионе приостановили движение автобусов, следующих по маршруту № 518 Южно-Сахалинск - Невельск - Южно-Сахалинск.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение для пассажирского автотранспорта», - указали в мэрии.

Местные власти призвали водителей быть крайне внимательными во время передвижения.

Ранее циклон в Приморье обернулся сходом грязевых масс на юге Сахалине. Оползень произошел на дороге Невельск - Холмск. Из-за этого движение на данном маршруте приостановили. Информации о пострадавших не поступало.

Дороги Россия Снегопад
25 ноября 2023, 08:16
Журналиста ВГТРК Бориса Максудова посмертно наградили орденом Мужества
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова орденом Мужества посмертно. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Максудов получил тяжелое ранение 22 ноября в Запорожской области. Группу журналистов атаковал украинский беспилотник.

Корреспондент получил множественные осколочные ранения и открытые переломы, его экстренно эвакуировали в крымский госпиталь Минобороны. Утром 23 ноября стало известно, что военкор скончался , не приходя в сознание. Смерть наступила во время ночной транспортировки из военного госпиталя Токмака в Джанкой. Максудову было 38 лет.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков назвал смерть журналиста большой трагедией и для его близких, и для всех коллег. При этом он выразил уверенность, что со стороны западных стран никакой реакции на прицельный удар по российским журналистам не последует.

Журналистика Владимир Путин

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