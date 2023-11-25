Закон о русском народе предложили принять в Госдуме
В России необходимо принять федеральный законопроект о русском народе. С таким предложением выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев, его слова привело РИА «Новости».
«Народ в России один, а наций - много. В русский народ входят все национальные группы. Сейчас мы используем выражение „многонациональный народ“, но я бы говорил: русский народ», - сказал Хамзаев.
Парламентарий отметил, что во времена СССР присутствовало выражение о советском народе, однако затем началась игра слов.
«Для введения этого понятия в обиход общество созрело, необходима единая трактовка. Сегодня русский народ - это славяне, это народ Якутии, Удмуртии, Башкирии, Чечни, Татарстана и Дагестана. Иногда сами чиновники путают и неправильно интерпретируют, сужая понятие „русский“ искусственно», - добавил Хамзаев.
Депутат подчеркнул, что по языкам всегда судили о народах.
«Мы в Дагестане говорим друг с другом на русском, например, кумык с даргинцем. За границей я - русский, в Москве - дагестанец, а в Дагестане - аварец», - заключил он.
Ранее Хамзаев предложил ввести термин «недружественный релокант» для россиян, покинувших страну по политическим причинам и выступивших с критикой в адрес властей.