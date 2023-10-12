Закон о многолетних тюремных сроках за сбор некоторых видов грибов вступил в силу в России

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Статья 260.1 УК РФ устанавливает, что умышленное уничтожение, повреждение, незаконная добыча, сбор, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или продажа краснокнижных растений и грибов может привести к лишению свободы на срок до девяти лет.

Стоит отметить, что речь идет только об особо охраняемых видах. Сбор и приобретение обычных грибов никак не регламентируется и не наказывается.

Адвокат Татевик Чугурян в разговоре с Lenta.ru пояснила, что новый закон, вероятно, не затронет обычных грибников. По ее словам, ответственность за подобные действия также предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях.

«Например, действия пенсионера-грибника, случайно повредившего гриб, <…> не являются преступлением, и в рамках рассмотрения дела об административном правонарушении производство может быть прекращено из-за незначительности правонарушения», - объяснила адвокат.

Он добавила, что подробности привлечения к уголовной ответственности по статье 260.1 будут уточняться в постановлениях пленума и обзорах Верховного суда.