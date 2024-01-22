Закон о конфискации имущества за фейки об армии внесли в Думу

За деятельность, направленную против безопасности России, будут конфисковать деньги, ценности и имущество, используемые для финансирования преступлений. Ужесточат наказание за призывы к действиям против безопасности страны, национальной или религиозной ненависти и вражде.

Кроме того, людей лишат госнаград за призывы к экстремистской деятельности, реабилитацию нацизма, фейки и дискредитацию российской армии. Проект подготовили в целях защиты национальных интересов страны, прав и свобод жителей от преступной деятельности и угроз нацбезопасности. Предполагается, что соответствующие изменения должны вноситься в статью 104.1 УК РФ, сообщил RT.

Закон о лишении имущества за фейки о Вооруженных силах России позволит наказать тех, до кого правосудие пока не может дотянуться , потому что они бежали за границу, но продолжают жить за счет собственности РФ. Документ поддержали СК, Генпрокуратура, Минюст и Росфинмониторинг.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы казахской общины в Москве Полата Джамалова за дискредитацию Вооруженных сил России. Мужчина стал фигурантом дела о публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии.