22 января 2024, 11:00

Закон о конфискации имущества за фейки об армии внесли в Думу

РИА «Новости»
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Законопроект о лишении имущества за фейки о вооруженных силах и призывы к осуществлению деятельности против государства внесли в Госдуму. Изменения предлагают внести в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы, документ разместили в думской электронной базе.

За деятельность, направленную против безопасности России, будут конфисковать деньги, ценности и имущество, используемые для финансирования преступлений. Ужесточат наказание за призывы к действиям против безопасности страны, национальной или религиозной ненависти и вражде.

Кроме того, людей лишат госнаград за призывы к экстремистской деятельности, реабилитацию нацизма, фейки и дискредитацию российской армии. Проект подготовили в целях защиты национальных интересов страны, прав и свобод жителей от преступной деятельности и угроз нацбезопасности. Предполагается, что соответствующие изменения должны вноситься в статью 104.1 УК РФ, сообщил RT.

Закон о лишении имущества за фейки о Вооруженных силах России позволит наказать тех, до кого правосудие пока не может дотянуться , потому что они бежали за границу, но продолжают жить за счет собственности РФ. Документ поддержали СК, Генпрокуратура, Минюст и Росфинмониторинг.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы казахской общины в Москве Полата Джамалова за дискредитацию Вооруженных сил России. Мужчина стал фигурантом дела о публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии.

Уголовное дело Законы Госдума РФ Россия Армия Деньги
22 января 2024, 10:30
Москвичам рассказали, когда в столицу придет оттепель
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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В Москве на этой неделе может случиться еще один случай с положительной температурой. Он ожидается в среду, 24 января, уточнила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

По ее словам, с начала года в столице была всего одна оттепель - 11 января. Тогда максимальная температура воздуха достигла отметки в 0,5 градуса.

«На графике видно, что на текущей неделе в городе может случиться еще один случай с положительной температурой, в среду, 24 января», - рассказала Позднякова.

Она добавила, что в нынешнем январе наблюдается меньше оттепелей, чем обычно. Согласно статистике, в среднем в этот месяц бывает семь дней с оттепелью. Рекордным по этому показателю был 2022 год, когда положительная температура держалась 26 суток, а средняя месячная температура превысила норму на 6,3 градуса.

Сегодня, 22 января, москвичам пообещали до -8 градусов. Теплый атмосферный фронт надвигается с запада.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
22 января 2024, 09:56
«Техноград» пригласил московских предпринимателей на новый онлайн-курс
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Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» открыл запись на онлайн-курс «Как наладить отношения в команде». Он поможет улучшить взаимодействие в коллективе и выстроить более продуктивное сотрудничество. Об этом сообщили на официальном портале столичной мэрии.

Курс проведут в «Технограде» впервые. В его программу вошли четыре вебинара. Они будут начинаться в 16:00.

Первое занятие запланировали на 25 января. На нем слушатели узнают о теории поколений, особенностях мышления людей разных возрастов и восприятия ими окружающего мира.

Вторую встречу проведут на следующий день, 26 января, и на ней расскажут о корпоративной культуре и анализе ценностей коллектива и конкретного сотрудника. Участники узнают о модели «спиральная динамика», посвященной развитию от отдельно взятого человека до общества в целом, команды и организации Тритий вебинар пройдет 29 января. На нем слушатели научатся выбирать наилучшую стратегию поведения в разных ситуациях.

Последнее занятие состоится 30 января и будет посвящено практической отработке полученных знаний.

Вебинары проведут специалисты «Технограда» по развитию карьеры Ксения Козлова и Ольга Гуляева. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться. Курс бесплатный, а число участников неограниченно.

Ранее пригласил всех желающих старше 18 лет на онлайн-курс по графическому дизайну маркетплейсов.

Бизнес Москва
22 января 2024, 08:30
Проезд через мост на остров Русский ограничили во Владивостоке из-за непогоды
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Движение через мост на остров Русский во Владивостоке из-за сильного ветра закрыли для большегрузов, пассажирских автобусов, мотоциклов, прицепов и полуприцепов. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

Уточняется, что для остального транспорта скорость проезда ограничили до 40 километров в час. По информации пресс-службы администрации Владивостока , автобусы, следующие на Русский, будут доезжать до остановки «Улисс», а затем разворачиваться в районе моста и следовать обратно в город. Находящиеся на острове автобусы будут курсировать по маршруту «Океанариум - Мост - Океанариум».

На остановках «ДВФУ», «Океанариум» и «Мини-ТЭЦ» три автобуса используют в качестве пунктов обогрева.

Мэрия пообещала оперативно сообщать жителям обо всех изменениях в движении автобусов в зависимости от погодных условий.

Ранее стало известно, что из-за сильного ветра во Владивостоке сорвало крыши двух зданий. Информации о пострадавших не появлялось.

Машины Владивосток
22 января 2024, 03:09
Пенсионерам рассказали, за что не надо платить в 2024 году
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Россияне пенсионного и предпенсионного возраста могут получить сразу несколько налоговых льгот. Об этом в беседе с агентством «Прайм» напомнил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Как отметил эксперт, прежде всего речь идет о налоге на имущество. Пенсионеры могут не платить налог на одну квартиру или дачный участок. Также в данный список вошли хозяйственные постройки, площадь которых составляет не больше 50 квадратных метров, студии и творческие мастерские.

При этом, если пенсионер владеет двумя квартирами, за одну придется заплатить налог. За какую, определяет он сам или за него это сделают в налоговой службе.

В то же время Виноградов напомнил о региональном характере льгот, касающихся транспортного налога. В разных регионах России пенсионерам могут дать скидку или полностью освободить от обязанности платить налог на автомобиль.

Также юрист напомнил, что пенсионеры, у которых оформлен статус самозанятого для уплаты налогов, могут лишиться ряда льгот.

Льготы Пенсионеры Налоги Россия

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