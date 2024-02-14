Закон о борьбе с «наливайками» подписали в России

Согласно закону, региональные власти могут вводить дополнительные ограничения на продажу алкоголя. В частности, в общепите в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

Регионам дали право на запрет продажи слабоалкогольных напитков. Речь идет о пиве, сидре, пуаре, медовухе. Запрет могут ввести во всех точках общепита, кроме ресторанов, баров, кафе и буфетов.

Также регионам дается право устанавливать временные рамки по продаже всей алкогольной продукции везде, кроме ресторанов в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. До введения закона власти субъектов могли ограничивать продажу только крепких спиртных напитков.

В стране запретят и производство пивных напитков из закупленного пива, добавляя при этом в них этиловый спирт, если такая технология не соответствует госстандартам и техрегламентам. Также нельзя будет использовать названия напитков, которые вводят покупателей в заблуждение.

Закон вступит в силу с 1 апреля 2024 года.