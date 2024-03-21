«Закон не должен лишать». Почему важно защищать свои права в медицине
В парламент по поручению президента Владимира Путина внесли законопроект о декриминализации медицинской деятельности, чтобы частично отказаться от термина «медицинская услуга». Инициатива должна повысить престиж врачебной профессии. В пояснительной записке указано, что применение к деятельности медиков термина «услуга» означает распространение на их отношения с пациентами закона «О защите прав потребителей». Адвокат Екатерина Батурина рассказала «360», почему используемые в законах и ведомственных актах понятия имеют большое значение для процессуального законодательства в том числе.
Давние вопросы По мнению Батуриной, необходимы не только изменения в законе, но и разъяснения высшего суда страны по медицинским делам. Более того, давно назрели вопросы, касающиеся здоровья, число дел растет.
Большие объемы В поручениях по социально-экономическим вопросам есть также вопрос о о целесообразности расширения практики привлечения Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» в качестве экспертной организации при расследовании уголовных дел в отношении медицинских работников, совершивших ошибки.
«Вопрос возник в связи с тем, что с недавнего времени экспертизы назначаются Следственно-экспертном центре СК России. Но объем дел очень большой, ведь Следком проводит большое количество экспертиз по уголовным делам из новых регионов, в том числе медицинских», - добавила спикер.
Появилась очередь на экспертизы по врачебным делам, а сроки давности по ним - два года. По мнению адвоката, поручение в том числе направлено на решение этого вопроса.
Все было бы просто, если бы стояла задача только уточнить понятия, но они тесно взаимосвязаны с процессуальным законодательством об ответственности и наказании, уверена собеседница «360». В вопросах ответственности пока единого подхода нет. Но существует желание определенных групп полностью снять ответственность с медиков, что недопустимо в настоящее время.
«Большое количество статей и размышлений было написано на эту тему и многие специалисты согласны с тем, что понятия „медицинская помощь“ и „медицинская услуга“ требуют корректировки», - отметила Батурина.
Как отметила адвокат, в начале года президент России сообщил о новых национальных проектах: «Здравоохранение» заменит «Здоровая и продолжительная жизнь». Это означает, что государство продолжает поступательно реформировать систему здравоохранения.
Дорогая ошибка Как уточнила адвокат, не просто разграничения, а различения с последующей корректировкой. В противном случае «ошибка законодателя может дорого стоить потребителю», который лишится возможности ссылаться закон «О защите прав потребителя» при обращении в суд.