«Закон не должен лишать». Почему важно защищать свои права в медицине

Давние вопросы По мнению Батуриной, необходимы не только изменения в законе, но и разъяснения высшего суда страны по медицинским делам. Более того, давно назрели вопросы, касающиеся здоровья, число дел растет.

Большие объемы В поручениях по социально-экономическим вопросам есть также вопрос о о целесообразности расширения практики привлечения Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» в качестве экспертной организации при расследовании уголовных дел в отношении медицинских работников, совершивших ошибки.

«Вопрос возник в связи с тем, что с недавнего времени экспертизы назначаются Следственно-экспертном центре СК России. Но объем дел очень большой, ведь Следком проводит большое количество экспертиз по уголовным делам из новых регионов, в том числе медицинских», - добавила спикер.

Появилась очередь на экспертизы по врачебным делам, а сроки давности по ним - два года. По мнению адвоката, поручение в том числе направлено на решение этого вопроса.

Все было бы просто, если бы стояла задача только уточнить понятия, но они тесно взаимосвязаны с процессуальным законодательством об ответственности и наказании, уверена собеседница «360». В вопросах ответственности пока единого подхода нет. Но существует желание определенных групп полностью снять ответственность с медиков, что недопустимо в настоящее время.

«Большое количество статей и размышлений было написано на эту тему и многие специалисты согласны с тем, что понятия „медицинская помощь“ и „медицинская услуга“ требуют корректировки», - отметила Батурина.

Как отметила адвокат, в начале года президент России сообщил о новых национальных проектах: «Здравоохранение» заменит «Здоровая и продолжительная жизнь». Это означает, что государство продолжает поступательно реформировать систему здравоохранения.

Дорогая ошибка Как уточнила адвокат, не просто разграничения, а различения с последующей корректировкой. В противном случае «ошибка законодателя может дорого стоить потребителю», который лишится возможности ссылаться закон «О защите прав потребителя» при обращении в суд.