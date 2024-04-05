05 апреля 2024, 17:54

Заключение «в живых гробах». Террористов из «Крокуса» призвали отправить в тесные камеры

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Смертную казнь нельзя применять к исполнителям теракта в «Крокус Сити Холл», потому что это слишком быстрое и безболезненное наказание. Об этом ведущей «360», политологу Аксинье Гурьяновой заявил вице-спикер Госдумы и замглавы высшего совета ЛДПР Борис Чернышов.

Он призвал наказать преступников другим способом, который мог бы стать назиданием для потенциальных террористов.

«Самым правильным <…> должно стать пожизненное заключение „в живых гробах“, в маленьких камерах, в которых даже лежать толком нельзя. Чтобы они на своей шкуре почувствовали весь ужас содеянного», - подчеркнул Чернышов.

Вице-спикер Госдумы подчеркнул, что преступники осознанно шли на смерть, когда готовили теракт, поэтому смертная казнь станет для них «легкой прогулкой». Пожизненное заключение в тесной камере позволило бы экстремистам задуматься о содеянном.

Он добавил, что имена преступников следует вычеркнуть из истории и предать забвению. По мнению Чернышева, к террористам нельзя относиться как к людям.

«В момент, когда они начали планировать эту атаку на мирных людей - они перестали быть людьми. Они не могут относиться ни к одной религии. Они не могут относиться ни к одному гражданству», - заключил собеседник «360».

Ранее законодатели начали обсуждать возможность снятия моратория на смертную казнь в связи с терактом в «Крокусе». Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для возвращения смертной казни не потребуется референдум. По его словам, для этого хватит решения Конституционного суда.

Терроризм Преступления Смертная казнь Теракт в «Крокусе»
05 апреля 2024, 18:57
Концерт «Любэ» в Тюмени отменили за несколько часов до начала
Global Look Press
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В Тюмени перенесли концерт группы «Любэ», который должен был пройти 5 апреля, из-за возникших у фронтмена коллектива Николая Расторгуева проблем с сердцем. Мероприятие состоится 29 мая, сообщили на странице мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

«Концерт группы „Любэ“, запланированный в Тюмени на 5 апреля 2024 года, перенесен на 29 мая 2024 года в связи с болезнью артиста», - заявили организаторы.

О состоянии Расторгуева не уточняется. Сообщение появилось примерно за шесть часов до начала мероприятия. Организаторы уточнили, что купленные на концерт билеты будут действительны на новую дату.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что Расторгуева положили в одну из московских больниц из-за проблем с сердцем. Жена артиста уточнила, что обследование носит плановый характер.

В Тюмени перенесли концерт группы «Любэ», который должен был пройти 5 апреля, из-за возникших у фронтмена коллектива Николая Расторгуева проблем с сердцем. Мероприятие состоится 29 мая, сообщили на странице мероприятия в социальной сети « ВКонтакте ».

Тюмень Болезни Концерты Россия Музыка
05 апреля 2024, 18:29
Суд взыскал с бывших владельцев ЧЭМК 105 миллиардов рублей
РИА «Новости»
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Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры России и постановил взыскать 105 миллиардов рублей с семей экс-владельцев Челябинского электрометаллургического комбината. Информацию об этом опубликовали в картотеке арбитражных дел.

«Иск удовлетворить полностью», - указали в документах на сайте.

Генпрокуратура расширила список ответчиков, и, помимо Юрия и Людмилы Антиповых, включила в него семью Александра Аристова и группу компаний «Ариант». Также она увеличила сумму для взыскания с 25,8 миллиарда до 105 миллиарда рублей.

Ранее ЧЭМК, принадлежащий миллиардеру Юрию Антипову, решили передать Ростеху. По информации РБК , госкорпорация оставит 25% активов в капитале, а 75% продаст частному инвестору. В феврале суд признал проведенную более 30 лет назад приватизацию предприятий незаконной.

Владельцы комбината оспорили передачу государству заводов ЧЭМК. Они направили апелляцию в арбитражный областной суд 5 марта.

Суд Челябинская область Заводы
05 апреля 2024, 17:01
Бузова заявила, что внешность — не главное
РИА «Новости»
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Телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила, что внешность — не главное в человеке. После показа фильма «Дождь из мужчин», в котором она озвучила главную героиню, ведущая ответила на вопросы журналистов. Ее слова передал портал «Телепрограмма».

Телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила, что внешность - не главное в человеке. После показа фильма «Дождь из мужчин», в котором она озвучила главную героиню, ведущая ответила на вопросы журналистов. Ее слова передал портал «Телепрограмма».

По словам Бузовой, внешность в человеке не так важна, как внутренняя красота и ощущение гармонии с собой. Поэтому для нее так важно работать со своим сознанием и ментальным состоянием. Когда артистка чувствует себя хорошо, то может даже не пользоваться косметикой.

«И когда я хорошо выгляжу и нахожусь в форме, то чувствую себя прекрасно. Но я считаю, что внешность - это не самое главное. Можно быть фантастически красивой и шикарно выглядеть, но при этом чувствовать большую пустоту внутри», - отметила ведущая.

По мнению Бузовой, важно, чтобы человек был прекрасен и внутри, и снаружи. Ведь люди все-таки встречают по одежке, а общаться хотят с приятными людьми.

«Первое впечатление может быть обманчивым. Мне кажется, что тут все должно работать в комплексе», - отметила Ольга.

Также Бузова призналась, что три года живет без отношений. В 2021 году, после завершения ее последних отношений с Давой, телеведущая полностью погрузилась в свою карьеру и творчество. Однако регистрироваться на сайтах знакомств консервативная девушка наотрез отказалась.

Ольга Бузова Интервью Красота
05 апреля 2024, 15:05
«Закончить навсегда». В Госдуме предложили пересмотреть миграционную политику
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Правительству необходимо пересмотреть принципы существующей сегодня в России миграционной политики. Диаспоры необходимо обязать нести ответственность за своих граждан. Об этом ведущей «360», политологу Аксинье Гурьяновой заявил вице-спикер Госдумы и замглавы высшего совета ЛДПР Борис Чернышов.

Принципы миграционной политики, уверен Чернышов, необходимо пересмотреть. В качестве примера он привел тест на знание русского языка. Дело в том, что сегодня не во всех регионах страны есть университеты, которые принимают его. Экзамены можно сделать через специальные конторы.

«Потом эти люди приходят с этим свидетельством, отдают в специальные органы, где оформляют патент или что-то еще (ФМС). Мы должны это, что называется, закончить навсегда, чтобы не было места коррупции», - заявил он.

Еще одним важным аспектом в этом вопросе вице-спикер Госдумы назвал работу с диаспорами. Они, по его мнению, обязаны брать на себя ответственность за тех, кто только приезжает в Россию. Однако сейчас, как отметила Аксинья Гурьянова, все диаспоры выступают в защиту тех, кого представляют.

«Институт формируется законами. А законы мы должны принять соответствующие. Диаспора должна отвечать за все, что происходит с членами этой диаспоры», - заявил Чернышов.

Мигранты Законы Коррупция Россия Работа

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