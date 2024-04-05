Заключение «в живых гробах». Террористов из «Крокуса» призвали отправить в тесные камеры

Он призвал наказать преступников другим способом, который мог бы стать назиданием для потенциальных террористов.

«Самым правильным <…> должно стать пожизненное заключение „в живых гробах“, в маленьких камерах, в которых даже лежать толком нельзя. Чтобы они на своей шкуре почувствовали весь ужас содеянного», - подчеркнул Чернышов.

Вице-спикер Госдумы подчеркнул, что преступники осознанно шли на смерть, когда готовили теракт, поэтому смертная казнь станет для них «легкой прогулкой». Пожизненное заключение в тесной камере позволило бы экстремистам задуматься о содеянном.

Он добавил, что имена преступников следует вычеркнуть из истории и предать забвению. По мнению Чернышева, к террористам нельзя относиться как к людям.

«В момент, когда они начали планировать эту атаку на мирных людей - они перестали быть людьми. Они не могут относиться ни к одной религии. Они не могут относиться ни к одному гражданству», - заключил собеседник «360».

Ранее законодатели начали обсуждать возможность снятия моратория на смертную казнь в связи с терактом в «Крокусе». Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для возвращения смертной казни не потребуется референдум. По его словам, для этого хватит решения Конституционного суда.