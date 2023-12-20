20 декабря 2023, 18:31

Захламившая квартиру могильными крестами россиянка заявила о приходе к Богу

РИА «Новости»
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Не выпускавшая из квартиры, заполненной крестами с могил, 13-летнюю дочь жительница Екатеринбурга объяснила свои методы воспитания надеждой на Божью помощь. Как сообщил сайт Е1.RU, об этом женщина рассказала журналистам местного телеканала.

Не выпускавшая из квартиры, заполненной крестами с могил, 13-летнюю дочь жительница Екатеринбурга объяснила свои методы воспитания надеждой на Божью помощь. Как сообщил сайт Е1.RU , об этом женщина рассказала журналистам местного телеканала.

По словам матери, к Богу семья пришла не так давно, но после просветления жизнь полностью изменилась.

«Я надеюсь на Божью помощь. У нее стресс огромный был. И на фоне этого стресса у нее проблемы с желудочно-кишечным трактом. И теперь она, не переставая, болеет все сильнее и сильнее», - заявила собеседница журналистов.

По данным СМИ , 13-летняя девочка ни разу не ходила в школу, а мать часто не выпускала ее на улицу. Кроме того, женщина несколько лет не оплачивала коммунальные услуги, поэтому в квартире не было воды, газа и электричества. Голодающего подростка подкармливали соседи, когда встречали на улице.

Несмотря на то, что о ситуации в квартире знали все жильцы, тревогу забили недавно въехавшие в соседнюю квартиру люди. Они услышали крики девочки и вызвали полицию. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних забрали ребенка в больницу. Сейчас решается вопрос о лишении матери родительских прав.

Соседи в беседе с журналистами рассказали, что у женщины есть старший сын, которому она также запрещала ходить в школу. Но мальчик все же получил аттестат, поступил в колледж и сейчас живет отдельно.

Дети Россия Екатеринбург
20 декабря 2023, 19:02
Депутат предложил москвичам отказаться от новогодних салютов
РИА «Новости»
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Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За Правду» Дмитрий Гусев отправил мэру столицы Сергею Собянину письмо с просьбой отказаться от запуска салютов в новогоднюю ночь. Он предложил отправить сэкономленные деньги на фронт. Об этом сообщило РИА «Новости».

Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия - За Правду» Дмитрий Гусев отправил мэру столицы Сергею Собянину письмо с просьбой отказаться от запуска салютов в новогоднюю ночь. Он предложил отправить сэкономленные деньги на фронт. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Предлагаю рассмотреть возможность отказала от запуска фейерверков в Москве в новогоднюю ночь и направить сэкономленные средства на нужды фронта», - написал Гусев.

Депутат отметил, что многие российские регионы уже отменили масштабные празднования и фейерверки в честь праздника, и столица могла бы поступить точно так же.

«В то время когда наши воины держат мир на своих плечах на фронте, весьма странно проводить праздники и пускать салюты, не чувствую серьезности момента», - отметил депутат.

Эксперты по безопасности напомнили читателям «360» , как не нарушить закон в новогоднюю ночь во время запуска фейерверков.

Депутаты Новый год Москва 2023
20 декабря 2023, 15:17
Жителям столицы рассказали о скидках по карте москвича
Сайт мэра и правительства Москвы
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Карта москвича позволит получить скидку в более чем 9,5 тысячи торгово-сервисных точек в разных городах страны. В этом году программа лояльности расширилась, к ней присоединилась примерно тысяча новых торговых и сервисных предприятий. Об этом сообщила пресс-служба департамента информационных технологий Москвы.

Владельцы карты смогут воспользоваться скидками и спецпредложениями в более чем 9,5 тысячах магазинов, аптек, кафе, а также культурных, спортивных и развлекательных объектов. Они расположены в таких городах, как Москва, Тверь, Архангельск, Краснодар, Ярославль, Владимир и другие.

«Среди них магазины товаров для детей, кофейни и даже антикафе, где есть экзотариум с различными видами змей, земноводных, насекомых», - рассказали в столичном департаменте информационных технологий.

Программе лояльности в этом году исполнилось 20 лет. Категория «Продукты питания» стала одной из самых популярных, предлагая скидки от трех до 10% в приблизительно 3,5 тысячи магазинов.

Карту москвича в 2023 году получили более миллиона жителей столицы. Всего ею владеют почти пять миллионов человек.

Любое предприятие, заинтересованное в привлечении клиентов и предложении скидок держателям карты, сможет присоединиться к программе, заполнив форму на сайте mos.ru или связавшись с ДИТ Москвы.

Магазины Деньги Москва 2023
20 декабря 2023, 15:10
Суд оштрафовал Google на 4,6 миллиарда рублей
РИА «Новости»
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Таганский суд Москвы наложил новый оборотный штраф на компанию Google в размере 4,6 миллиарда рублей за отказ удалять контент с YouTube. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов.

Компания не удалила с видеоплатформы контент, который, по мнению Роскомнадзора и российского законодательства, содержал фейковые сведения о специальной военной операции, экстремистский контент, а также пропаганду ЛГБТ*.

По информации РИА «Новости» , защита Google попыталась оспорить протокол о нарушении, указывая на несоответствия скриншотов, предоставленных Роскомнадзором. Однако судья отказала в удовлетворении данных требований.

Это уже не первый оборотный штраф, полученный Google в России. Ранее компаниию обязали выплатить 7,2 миллиарда рублей, а затем - 21,7 миллиарда рублей за аналогичные нарушения.

*Запрещенная в России экстремистская организация.

Штрафы Google Суд Москва 2023
20 декабря 2023, 15:01
Праздничную программу подготовили для посетителей туристических инфоцентров Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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Туристические инфоцентры (ТИЦ) Москвы подготовили праздничную программу к Новому году и Рождеству для горожан. Она начнется 22 декабря и продлится до 8 января. Главной площадкой станет мобильный инфоцентр на Манежной площади. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Маршруты для прогулок подготовили на каждый день. Экскурсии будут проводить профессиональные гиды. Записаться на них можно в ТИЦ на Манежной площади или в туристическом инфоцентре на Тверской площади.

Первый маршрут проведет всех желающих по улицам Китай-города, показывая известные достопримечательности: Ильинку, Никольскую и Варварку, известную историческими храмами. Закончится экскурсия на Васильевском Спуске.

Следующий путь понравится семьям с детьми: участники вспомнят сюжеты русских сказок, осматривая скульптуры в Александровском саду, а потом прогуляются по Никольской улице и дойдут до Центрального детского магазина.

Страстной и Тверской бульвары, а также центральные площади - Манежная, Театральная и Пушкинская - покажут в рамках третьего варианта прогулок. Зрителям предложат сделать фотографии на фоне новогодних декораций.

В туристическом инфоцентре на Манежной площади запланированы викторины на темы, связанные с экскурсиями: гости проверят свои знания в истории и архитектуре столицы. Победители получат памятные подарки.

В этом году передвижные ТИЦ побывали в традиционном новогоднем путешествии в нескольких российских городах, среди которых Тюмень, Екатеринбург и Казань.

В столице уже начали открываться елочные базары и проводить выставки в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество».

Отдых Праздники Экскурсии Новый год Москва 2023

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