Захарова заявила, что забытой сыном в Мексике россиянке помогли вернуться без шума и пафоса

«Нас часто критикуют за то, что, может быть, не так быстро, не так масштабно мы помогаем. Посмотрите, это все было сделано как абсолютная рутинная задача - без крика, без шума и без пафоса», - заметила дипломат.

Она добавила, что об истории узнали уже после того, как с ней удалось разобраться. Все было сделано «максимально оперативно, сердечно и по-человечески», указала Захарова. Нуждающиеся в помощи люди могут получить ее у представителей России за границей , указала она.

Мария Захарова сообщила, что в Мексике пенсионерке помог врач российского загранучреждения, билет ей купила российская диаспора, а в Москве женщину встретили. Сейчас россиянка остается на попечении столичного департамента труда и соцзащиты, потом ей помогут в Воронежской области.