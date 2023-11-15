Захарова заявила, что забытой сыном в Мексике россиянке помогли вернуться без шума и пафоса
Российской пенсионерке, которую родственники бросили в Мексике без денег и имущества, помогли «без шума и пафоса». На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Она также назвала случившееся «расчеловечиванием».
«Нас часто критикуют за то, что, может быть, не так быстро, не так масштабно мы помогаем. Посмотрите, это все было сделано как абсолютная рутинная задача - без крика, без шума и без пафоса», - заметила дипломат.
Она добавила, что об истории узнали уже после того, как с ней удалось разобраться. Все было сделано «максимально оперативно, сердечно и по-человечески», указала Захарова. Нуждающиеся в помощи люди могут получить ее у представителей России за границей , указала она.
Мария Захарова сообщила, что в Мексике пенсионерке помог врач российского загранучреждения, билет ей купила российская диаспора, а в Москве женщину встретили. Сейчас россиянка остается на попечении столичного департамента труда и соцзащиты, потом ей помогут в Воронежской области.