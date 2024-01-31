31 января 2024, 08:05

Захарова сообщила о подготовке к введению учета проживающих за рубежом россиян

РИА «Новости»
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Министерство иностранных дел России совместно с другими ведомствами прорабатывает возможность введения обязательного консульского учета россиян, проживающих за рубежом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

По ее словам, работа идет в рамках плана мероприятий Концепции государственной миграционной политики, который утвердил кабмин. Дипломат уточнила, что необходимо сформулировать определение граждан, постоянно проживающих за пределами России, а также конкретизировать их правовой статус. Проекты нормативных актов МИД России представит кабмину летом 2025 года, подытожила Захарова.

Ранее в Финляндии призвали отменить второе гражданство для россиян , проживающих в стране. Тем, кто хочет получить финский паспорт, придется отказаться от российского, считают власти.

Мария Захарова Россия МИД РФ
31 января 2024, 05:55
Сертификацию для самозанятых в сфере красоты захотели ввести в России
Freepik
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Торгово-промышленная палата (ТТП) обратилась в аппарат правительства с предложением ввести сертификацию для самозанятых, работающих в сфере красоты и здоровья, в частности, для мастеров маникюра и косметологов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на письмо палаты.

Сертификация нужна для того, чтобы снизить вероятность оказания клиентам некачественных услуг от мастеров «на дому». Сейчас стерилизацией инструментов и оформлением медицинской книжки обязательно должны заниматься только юридические лица и индивидуальные предприниматели, поэтому все чаще бизнесмены переходят в самозанятость.

Сертификация также подтверждает, что специалист обладает нужной квалификацией и соблюдает требования безопасности.

Сейчас ИП, оказывающие услуги по маникюру, в частности, оформляют медкнижку, приобретают сертифицированные расходные материалы и оборудование, заключают договоры на вывоз отходов и обслуживание медтехники. Самозанятые это делать не обязаны.

В результате получается, что ИП несут в разы больше расходов и получают меньше прибыли, поэтому вынуждены повышать цены на свои услуги.

Еще один момент - ущерб здоровью, причиненный некачсетвенным сервисом. Сертификация снизит такие риски.

В конце прошлого года посетительнице московского салона красоты «Пальчики» неудачно сделали маникюр , в результате чего женщина едва не потеряла палец.

Россия Самозанятые Красота
31 января 2024, 05:07
Названы основные причины увольнений россиян с работы
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Самые частые причины, по которым специалисты увольняются, это — стрессы и конфликты на работе. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на опрос рекрутинговой компании Get experts.

Самые частые причины, по которым специалисты увольняются, это - стрессы и конфликты на работе. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на опрос рекрутинговой компании Get experts.

По словам опрошенных, чаще всего они теряли работу, когда увольнялись по собственному желанию (32%), попадали под сокращение (20%) или закрытие компании (13%), также были увольнения по инициативе работодателя (13%). Респонденты назвали и другие причины - истечение срока контракта, завершение проекта, учеба и выход на пенсию.

«Самыми частыми причинами увольнения по собственному желанию стали стрессы на работе (27%), конфликт с руководством или коллегами (22%), профессиональное выгорание (22%), отсутствие возможностей для профессионального роста (19%), <…> отсутствие возможности работать удаленно (5%) или отмена удаленного формата работы в компании (5%)», - сказано в опросе.

Ранее заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова рассказала, что при увольнении сотруднику обязаны выплатить не только остаток заработной платы за отработанное время, но и компенсацию за неиспользованный отпуск.

Опросы Россия Работа
31 января 2024, 02:21
Мать Ксении Собчак госпитализировали в Петербурге
РИА «Новости»
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Мать журналистки Ксении Собчак и члена Совета Федерации Людмилу Нарусову отправили в одну из петербургских больниц. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

«Господи, это не для журналистов. Никто не отравил меня новичком. Проблема челюстно-лицевая - это ерунда! С зубом проблема», - рассказала она.

По словам помощника сенатора, сейчас с Нарусовой все хорошо, поэтому повода для переживаний нет, написал spb.kp.ru.

Телеведущая Ксения Собчак ранее рассказала о причинах внеплановой госпитализации музыкального продюсера Иосифа Пригожина. По словам журналистки, у него был сильный грипп, а также врачи подозревали пневмонию.

После участия в «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой Собчак потеряла в доходе 15 миллионов рублей из-за отмены своих мероприятий. Вечеринка Ивлеевой вызвала осуждение со стороны россиян и политиков, что привело к серьезным последствиям для ее участников.

Санкт-Петербург Больницы Ксения Собчак
30 января 2024, 22:59
Итальянские корма для животных Hill’s больше не будут ввозить в Россию
Freepik
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Россельхознадзор с 6 февраля приостановит ввоз кормов итальянской компании Hill’s. Сообщение об этом появилось на официальном сайте ведомства.

По информации Россельхознадзора, на предприятии по производству кормов выявили нарушения.

«Инспекция показала отсутствие лабораторного контроля за компонентным составом кормов, заявленным на маркировке, недостаточную температурную обработку сырья в процессе производства кормов, а также отсутствие сведений и документов о происхождении сырья, используемого при производстве кормов для кошек и собак», - рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно о массовых жалобах владельцев животных на червей в американском корме Hill’s. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. В Россельхознадзоре напомнили, что корма для животных из США запретили ввозить в Россию еще в 2021 году.

Россельхознадзор с 6 февраля приостановит ввоз кормов итальянской компании Hill’s. Сообщение об этом появилось на официальном сайте ведомства.

США Собаки Россия Животные

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