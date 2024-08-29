29 августа 2024, 17:47

Захарова рассказала о переезде в Россию сторонников традиционных ценностей

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Все больше иностранных семей публицистов и журналистов из других стран рассматривают переезд в Россию как убежище от продвигаемых на Западе либеральных ценностей. Об этом в интервью ведущей 360.ru Екатерине Малашенко рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она пояснила, что эти люди верят в ценность семьи и готовы на все, чтобы защитить своих детей от навязывания западных норм, которые нельзя считать нормальными.

«Один из ярчайших примеров - актер Стивен Сигал. Он очень открыт к общению и выступал на многих наших конференциях, круглых столах. Он говорит о том, что Запад сошел с ума. Я видела реакцию даже самых молодых поколений на него. Они знают его по фильмам, по песням, по его увлечениям восточными единоборствами», - рассказала Захарова.

Дипломат добавила, что у Сигала миллионы поклонников по всему миру, которые внимательно к нему прислушиваются. Но главное, что он на весь мир заявляет о том, что Россия дает возможность сохранить традиционные ценности, которые для него дороги.

В конце августа президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий переезд в Россию иностранцев - сторонников традиционных ценностей. Временный вид на жительство переселенцы могут получить без экзаменов на знание русского языка, российской истории и законодательства.

Мария Захарова Россия
29 августа 2024, 17:04
Стали известны подробности «голой» вечеринки в Астрахани
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Организаторов и участников «голой» вечеринки в Астрахани привлекли к административной ответственности. Решение вынес Кировский районный суд, сообщила пресс-служба УМВД России по Астраханской области.

Сорокачетырехлетнего организатора мероприятия привлекли к ответственности по статьям о неповиновении сотруднику полиции и организации массового пребывания граждан в общественном месте, повлекшей нарушение общественного порядка. Ему назначили пять суток административного ареста и штраф в размере 80 тысяч рублей.

Гендиректору, соучредителю и кассиру клуба придется заплатить по четыре тысячи рублей.

Участниц конкурса приговорили к трем суткам административного ареста, а ведущего мероприятия - к четырем суткам.

В полиции также сообщили, что вечеринка пошла не по плану. На допросе организатор признался, что пригласил актеров для участия в конкурсе, но вместе с ними на сцену вышли и обычные посетители.

Скандальная вечеринка прошла в астраханском клубе «Бункер» 16 августа. Посетители танцевали голыми ради выигрыша айфона.

iPhone Полиция конкурсы
29 августа 2024, 15:57
Минобрнауки и Минпромторг подписали соглашение об информационном взаимодействии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Министерство образования и науки заключило соглашение с Минпроторгом России об информационном взаимодействии. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки.

В рамках соглашения они будут обмениваться данными в Государственной информационной системе промышленности (ГИСП) и Единой государственной информационной системе учета опытно-конструкторских, научно-исследовательских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР).

Документ подписали заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков и заместитель министра науки и высшего образования РФ Дарья Кирьянова.

Сотрудники ведомств после отладки информационного взаимодействия между ГИСП и ЕГИСУ НИОКТР смогут обмениваться данными о параметрах научно-технологических работ, статусе правовой охраны, исполнителях и их результатах.

Также обмен данными между Минобрнауки и Минпромторгом позволит дополнительно скоординировать работу ведомств в части достижения поставленных президентом РФ национальных целей развития.

Россия
29 августа 2024, 08:58
Следствие провело четыре экспертизы по делу о покушении на Симоньян и Собчак
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Следователи провели четыре психолого-психиатрические экспертизы в рамках расследования дела о подготовке покушений на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян, а также на журналистку Ксению Собчак. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В рамках расследования дела проведены четыре амбулаторные психолого-психиатрические экспертизы», - рассказали в СК.

Расследование завершено, и фигурантам предъявлены обвинения в окончательной редакции.

Летом 2023 года ФСБ сообщила о предотвращении совместно с МВД и Следственным комитетом планов представителей СБУ по убийству Симоньян и Собчак. Подозреваемыми в подготовке к нападению стали 10 человек. По версии следствия, задержанных курировали специалисты с Украины. Позже несколько фигурантов дела о подготовке покушений на журналисток частично признали вину.

Уголовное дело Ксения Собчак Следственный комитет России Маргарита Симоньян
28 августа 2024, 21:45
Раскрыто влияние парада планет на знаки Зодиака
Pixabay
Читайте нас в: Google Новости
Начавшийся утром в среду, 28 августа парад из шести планет продлится два дня. Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и Луна выйдут на одну сторону Солнца и окажутся в секторе около 160 градусов. Астролог Елена Кузнецова в комментарии 360.ru рассказала, какое влияние на людей окажет это явление.

Особое внимание она обратила на то, что Меркурий перешел в статическое положение.

«Это говорит о том, что не надо в эти дни ничего покупать, подписывать документы, путешествия тоже не очень благоприятны. Когда пройдут эти два дня можно начинать действовать и в бизнесе и политике. Все пойдет на плюсы, при чем очень нестандартные решения будут приняты», - рассказала Кузнецова.

Астролог добавила стеллиум (встреча планет) окажет большое влияние на людей рожденных под знаками Близнецов, Тельцов и Раков, а также Скорпионов, Тельцов и Стрельцов.

«Самые большие изменения в финансовых делах - это Скорпион и Телец, в информационном и политическом моменте - это Стрелец и Близнецы, разного рода быстрые перемены пройдут у Раков и Козерогов» - перечислила собеседница.

Ранее директор Московского планетария Фаина Рублева заявила, что жители столичного региона смогут увидеть парад планет невооруженным глазом. Она отметила, что лучше всего выстроившиеся в ряд Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и Луна видны ранним утром.

Астрология

Новости по теме