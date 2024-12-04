04 декабря 2024, 08:10

Захарова показала первое фото с интервью Лаврова Карлсону и попросила набраться терпения

РИА «Новости»
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В Сети появилось первое фото с интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону. Снимок опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ранее Карлсон сообщил о своем приезде в Москву для интервью с Лавровым и пообещал, что запись беседы опубликуют в ближайшее время.

Перед беседой с министром журналист посетил Красную площадь, где записал видеообращение, в котором затронул тему дезинформации американцев о положении дел в России. По его словам, жители США не имеют об этом никакого представления из-за тотальной пропаганды.

Нынешний госсекретарь Тони Блинкен оборвал все контакты с Россией, указал он. С тех пор нет никаких каналов связи, ни переговоров. Параллельно с этим, продолжил Карлсон, администрация Джо Байдена подталкивает страну к ядерному конфликту с Россией. И после выборов, на которых победил Дональд Трамп, эта угроза, по его оценке, выросла еще сильнее.

Также журналист отметил, что долгое время тщетно пытался пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но американские власти блокируют все связи с ним. Решения о том, с кем будут общаться украинские политики, принимает американское посольство, констатировал Карлсон.

«Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону. Наберитесь терпения», - призвала она.

Сергей Лавров Такер Карлсон
04 декабря 2024, 07:57
Ученый РАН указал на особенности упавшего в Якутии астероида
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Ученые сумели заранее просчитать появление упавшего в Якутии астероида и определить траекторию его движения. Об этом «Известиям» сообщил член комитета по метеоритам РАН, профессор и руководитель лаборатории Extra terra consortium Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Гроховский.

По его словам, земные телескопы наблюдают слишком маленькую часть неба, поэтому то, что этот астероид поймали, является для ученых огромной удачей.

«Время и траекторию падения рассчитали уже позже, но это высокий успех, большое достижение. Астероид COWEPC5 был не опасен из-за небольшого размера. Поэтому шанс на нахождение его следов в кратере очень невелики. При входе в атмосферу скорость небесного тела составила около 15–16 км/с», - сказал Гроховский.

Астероид прошел в небе над Якутией 3 декабря. Небесное тело оказалось слишком маленьким, а большая часть его сгорела в земной атмосфере.

Якутия Ученые Космос
03 декабря 2024, 15:08
Кишлаки не организовывать. Глава СПЧ жестко высказался о мигрантах
РИА «Новости»
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Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил о необходимости ужесточить выдачу российского гражданства мигрантам. Его слова привел РБК.

«Россия должна быть открытой, однако правила приема мигрантов и выдачи им паспортов нашей страны должны быть очень жесткими», - сказал Фадеев.

Глава СПЧ отметил, что выдача гражданства России миллионам иностранцев привела к тому, что в школах многие дети не могут говорить по-русски. Он объяснил, что их родители не всегда владеют языком. Фадеев предположил, что такие люди никогда не смогут социализироваться.

«Нам нужны люди, которые могут не организовывать кишлаки внутри городов, а жить вместе снами», - добавил Фадеев.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев анонсировал серьезное ужесточение контроля въезда мигрантов и их дальнейшее перемещение по территории страны.

Мигранты Россия
03 декабря 2024, 14:45
Новый стимул работать. Пенсии в России предложили освободить от налогов
РИА «Новости»
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В случае освобождения накопительной части пенсии работающих пенсионеров от НДФЛ у них появится больше стимула работать. Об этом 360.ru сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

Он объяснил, что считает не совсем справедливым сам механизм налогообложения в отношении работающих пенсионеров. В настоящее время, если пенсионер получает как страховую, так и накопительную пенсию при продолжении трудовой деятельности, то последнюю рассматривают в качестве подлежащего налогообложению дохода.

«Я считаю, что в условиях роста инфляции было бы целесообразно обсудить отказ от налогообложения этой части пенсии. Минфин тоже понимает проблему, но для ее решения необходимо изменение законодательства. Мы же хотим, чтобы механизм накопительной части пенсии развивался, это страховка для пенсионеров», - сказал Гаврилов.

Парламентарий добавил, что для пенсионеров мера станет не только стимулом работать, но и «выйти из тени». По его словам, сейчас отечественной экономике не хватает людей и профессиональных рук, а такие опытные специалисты могут оказаться востребованы.

Ранее стала известна дата индексации пенсий в России сразу на 14,75%.

Пенсия Пенсионеры Налоги Депутаты
03 декабря 2024, 11:22
В Госдуме предложат охранять права россиян еще до их рождения
РИА «Новости»
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Весной 2025 года в Госдуму внесут законопроект об охране прав россиян еще до их рождения. Об этом сообщил «Коммерсант».

По словам соавтора проекта Николая Николаева, идею поддерживают не только многие депутаты и сенаторы, но и Русская православная церковь. Он считает, что поправки «покажут, что Россия относится к детям как к живой жизни, а не просто ресурсу».

Однако адвокат Екатерина Тягай заявила, что этот проект угрожает конституционным правам женщин. В частности, возникают коллизии по вопросу абортов или применения ЭКО.

«Попытка приравнять нерожденного ребенка к субъекту права может привести к логическим и юридическим противоречиям, которых избегают законодатели как в России, так и за рубежом», - подчеркнула она.

Ранее московским беременным начали вручать письма от имени патриарха Кирилла в поддержку рождения детей.

Дети Законы Госдума РФ Женщины

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