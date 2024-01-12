Захарова назвала удары по Йемену пренебрежением международным правом

Двухэтажный пентхаус в башне ЖК «Антарес» — одного из самых элитных жилкомплексов в Екатеринбурге — выставили на продажу за 143 миллиона рублей. Жилье стало самым дорогим в городе. Об этом написал портал Е1.

Двухэтажный пентхаус в башне ЖК «Антарес» - одного из самых элитных жилкомплексов в Екатеринбурге - выставили на продажу за 143 миллиона рублей. Жилье стало самым дорогим в городе. Об этом написал портал Е1.

Брокер Геннадий Бибиков, занимающийся продажей пентхауса, пояснил изданию, что в нем в конце 2023 года завершили крайне дорогой ремонт. В одном из санузлов одни смесители обошлись почти в миллион. Новый владелец получит квартиру со всей техникой и мебелью, среди которой есть антиквариат. По оценке Бибикова, дорогая недвижимость обычно продается за срок от четырех до шести месяцев. Хорошо зарабатывающие люди ценят свое время и комфорт и часто предпочитают приобретать квартиры со свежим ремонтом, так что и на эти хоромы покупатель непременно найдется, заявил брокер.

«Эта квартира уникальна, и прогнозировать здесь что-то - дело неблагодарное. Может и завтра прийти человек, который ждал такой вариант несколько лет», - добавил он.

Геннадий Бибиков отметил, что очень дорогие квартиры нередко берут и в ипотеку. Если оформлять ипотечный кредит на этот пентхаус на 30 лет, при первоначальном взносе 30% (почти 43 миллиона рублей) и ставке для вторичного жилья в 18% владельцу придется платить почти полтора миллиона рублей в месяц.