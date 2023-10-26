26 октября 2023, 12:51

Загсы Москвы назвали самую популярную дату для заключения брака в 2024 году

РИА «Новости»
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Столичные ЗАГСы начали принимать заявления о заключении брака на 2024 год. Наиболее популярной датой для свадеб в следующем году стало 24 апреля, отметила начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

По ее словам, столичные ЗАГСы приняли уже около трех тысяч заявлений, и большинство пар - уже свыше 200 - запланировало бракосочетание на 24 апреля.

«С 2007 года в Москве набирает популярность регистрация брака в красивые даты, пары стараются подавать заявления на такие дни за несколько месяцев», - отметила начальник управления ЗАГС.

Уханева добавила, что второй по популярности датой в следующем году стало 24 августа, на нее подали уже свыше 120 заявлений.

В тройке лидеров среди свадебных дней также оказалось 8 августа, более 100 пар уже запланировали бракосочетание на эту дату.

«Как правило, в такие дни регистрируется свыше тысячи браков», - уточнила она.

Сотрудники столичных ЗАГСов добавят дополнительные слоты, чтобы принять всех желающих заключить брак в красивые даты, или откроют новые локации.

Ранее сообщалось, что россияне стали отказываться от брачных договоров. Депутат Госдумы Никита Чаплин связал это с пандемией и пересмотром ценностей.

Свадьбы Москва 2023
28 октября 2023, 00:19
Петербургский таксист спас тонувшего китайского туриста из Невы
Freepik
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Водитель такси спас жизнь упавшему в Неву китайскому туристу. Об этом рассказало городское издание «Фонтанка».

Все произошло в пятницу, 27 октября, на набережной Лейтенанта Шмидта. Водитель такси приехал на вызов, когда к нему подбежала девушка азиатской внешности и жестами попросила подойти к реке. В водах Невы таксист увидел тонущего молодого человека. При помощи троса он помог мужчине выбраться на берег.

Пара оказалась туристами из Китая. Молодой человек объяснил полицейским, что в воду попал случайно - поскользнулся. Иностранцы хотели отблагодарить своего спасителя, но он лишь попросил подсказать ему хороший китайский ресторан.

В июне петербургским медикам удалось спасти девушку после падения в Неву. Пострадавшей оказалась туристка из Томской области. В ночь на 15 июня она упала в реку с Арсенальной набережной. В момент падения девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Санкт-Петербург Туризм Китай
27 октября 2023, 20:00
Более 80 самостроев демонтировали на территории складов на севере Москвы
Freepik
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Участок площадью около 50 тысяч квадратных метров освободили от более чем 80 самостроев на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

Комплекс самостроев обнаружили работники ведомства по адресу: улица Калибровская, владение 31. Объекты использовали незаконно для коммерческих целей и склада личных вещей.

«На территории, предназначенной для эксплуатации существующих зданий и сооружений, незаконно возвели еще 83 строения общей площадью 682,2 квадратных метра», - подчеркнул начальник столичной Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Среди них были бытовки, контейнеры и другие постройки, которые не значатся на плане земельного участка.

Ранее стало известно, что около 65% выявленных с начала года самостроев демонтировали на западе Москвы.

Благоустройство Строительство Москва 2023
27 октября 2023, 19:52
Свыше 17 тысяч квадратных метров недвижимости выкупил у Москвы малый и средний бизнес
Сайт мэра и правительства Москвы
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Малый и средний бизнес Москвы выкупил у города с июля по сентябрь 2023 года по преимущественному праву свыше 17 тысяч квадратных метров арендованной недвижимости. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, в третьем квартале этого года предприниматели в области малого и среднего бизнеса приобрели у города без торгов приблизительно 100 объектов недвижимости. Их суммарная площадь - свыше 17 тысяч квадратных метров.

Так, больше всего помещений, а именно 20 из них, расположены в центре столицы, общая площадь которых составила 4,1 тысячи квадратных метров.

«На севере арендаторы выкупили 13 помещений площадью 1,7 тысячи квадратных метров. По 11 объектов расположено на востоке и юге столицы, их площадь составляет почти 1,2 тысячи и более 1,8 тысячи квадратных метров соответственно», - рассказал Гаман.

Он также отметил, что еще 10 помещений выкупили в ЗАО, ЮЗАО и СВАО. Еще семь объектов - в ЮВАО, пять - в ЗелАО и три - в СЗАО.

Ранее стало известно, что подмосковные предприниматели арендовали более 100 объектов недвижимости по льготной программе с июня.

Бизнес Москва 2023
27 октября 2023, 18:14
Статистический портал «Витрина данных» заработал в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Росстат совместно с правительством столицы представил портал «Витрина данных», содержащий информацию об основных социально-экономических показателях развития Москвы и Московской агломерации. Об этом сообщила пресс-служба департамента экономической политики и развития города.

На портале «Витрина данных» разместили большой массив статистической информации, включающий более 230 показателей для Москвы и более 190 показателей для Московской агломерации.

«Работать с сервисом легко и комфортно - он обладает интуитивно понятным интерфейсом, все данные могут быть представлены как в виде таблиц, так и в виде наглядных графиков», - сказал заместитель руководителя Росстата Сергей Егоренко.

Каталог разделили на 13 проектов по разным направлениям. Доступ к данным открыли для всех желающих по адресу: mosag.rosstat.gov.ru.

Ранее раздел управления филиалами обновили на московском портале поставщиков.

Статистика Технологии Москва 2023

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