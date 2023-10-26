Загсы Москвы назвали самую популярную дату для заключения брака в 2024 году

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По ее словам, столичные ЗАГСы приняли уже около трех тысяч заявлений, и большинство пар - уже свыше 200 - запланировало бракосочетание на 24 апреля.

«С 2007 года в Москве набирает популярность регистрация брака в красивые даты, пары стараются подавать заявления на такие дни за несколько месяцев», - отметила начальник управления ЗАГС.

Уханева добавила, что второй по популярности датой в следующем году стало 24 августа, на нее подали уже свыше 120 заявлений.

В тройке лидеров среди свадебных дней также оказалось 8 августа, более 100 пар уже запланировали бракосочетание на эту дату.

«Как правило, в такие дни регистрируется свыше тысячи браков», - уточнила она.

Сотрудники столичных ЗАГСов добавят дополнительные слоты, чтобы принять всех желающих заключить брак в красивые даты, или откроют новые локации.

Ранее сообщалось, что россияне стали отказываться от брачных договоров. Депутат Госдумы Никита Чаплин связал это с пандемией и пересмотром ценностей.