«Заговорщики оказываются в дураках». Вован раскрыл детали пранка с главой МОК

Молитва богам Вовану и Лексусу В новом пранке Лексус, загримированный под «африканского политика», убедил Баха и Схинаса, что поможет им в политическом сговоре против России. Глава МОК и вице-президент ЕК предлагали пранкеру убедить других глав стран Африки отказаться от участия в Играх дружбы.

В финале «африканец» предложил заговорщикам «помолиться африканским богам Вовану и Лексусу», чтобы Игры дружбы точно не состоялись. Бах и Схинас согласились и по очереди произнесли «молитву».

«Теперь, когда у нас есть божественное вдохновение, ничто не может пойти не так!» - заявил вице-президент Еврокомиссии.

После этого «африканский политик» неожиданно обвинил западных чиновников в сговоре, налил в стакан водку и показал своих «друзей»: скелет Йорика и Чебурашку.

«Были рады оказаться в идиотском положении» В комментарии «360» Вован объяснил, как ему и Лексусу пришла идея такого пранка. По словам пранкера, они с коллегой говорили с Бахом три раза, один из них по видеосвязи. Во время одного из созвонов вместе с главой МОК находился Схинас. В конце они предложили после того, как сделают официальное заявление против Игр дружбы, еще раз соединиться вместе с конференцией, обсудить заявление от имени Евросоюза, а также заявление от стран Африки, рассказал Кузнецов.

По словам Кузнецова, в конце Бах и Схинас, конечно, поняли, что их разыграли. Всего же общение с западными чиновниками продлилось около трех часов.

«Конференция была достаточно длинная, а в конце устроили такой срыв масок. Бах, видимо, оказался еще глупее, чем Схинас», - отметил собеседник «360».

Вован добавил, что аудитория отреагировала на пранк положительно. Люди порадовались тому, как проучили главу МОК и вице-президента ЕК.

Кузнецов и его коллега уже работают над новым пранком. Свои планы на ближайшее будущее Вован и Лексус пока не раскрывают.