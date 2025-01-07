07 января 2025, 22:53

Загадочное послание. Письмо из Таллина пролило свет на тайну Лизы Тишкиной, исчезнувшей 16 лет назад

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Лиза Тишкина, исчезнувшая в Сарове Нижегородской области в марте 2009 года, возможно, находится в Эстонии. Такую информацию получили родители девочки в письме от неизвестного мужчины, сообщил сайт kp.ru.

Послание из Таллина Мать пропавшей девочки, Дина Горшкова, получила письмо от человека, представившегося Александром. Он утверждает, что занимается поиском людей по фотографиям, и предложил свою помощь после того, как узнал о Лизе в интернете. В письме говорится, что девушка может работать в магазине строительных материалов в Таллине. Автор сообщения предоставил точный адрес и снимки предполагаемого места ее работы.

Дина Горшкова не раз сталкивалась с подобными обращениями, но и в этот раз решила проверить информацию. Она обратилась к следователям и через Сеть нашла жителей Таллина, которые помогли перевести ориентировку на эстонский язык. Женщина пояснила, что на международном уровне девочку не искали, теперь же несколько таллинцев пообещали помочь - хотя бы проверить место работы, указанное в письме незнакомцем.

Что случилось с Лизой Лиза исчезла 7 марта 2009 года, на тот момент девочке было всего 10 лет. Утром она как всегда отправилась в школу, а вот домой уже не вернулась. Последними Лизу видели одноклассники. Дина Горшкова сразу же обратилась в полицию, но масштабные поиски не дали никаких зацепок. Никто так и не смог понять, как маленький ребенок вообще мог исчезнуть в Сарове - закрытом городе с контрольно-пропускным пунктом.

Где искали девочку Следователи не прекращали работу по поискам Лизы годами. В первые же дни опросили таксистов, проверили ближайшие дома, гаражи и лесополосу. По своей воле девочка из дома уйти не могла - росла Лиза в благополучной и любящей семье.

Что считает следствие Следствие склоняется к версии несчастного случая, предполагая, что ребенок мог утонуть в реке Сатис. Однако мать Лизы считает, что эта гипотеза недостаточно обоснована. Кроме того, в ходе следственных экспериментов устье реки несколько раз осушали, устанавливая по течению специальные решетки. Не нашли останков на дне и водолазы.

Ранее десятилетняя девочка пропала в Самаре. Она ушла из дома и не вернулась.

Дети Школы Семья Эстония Полиция
07 января 2025, 23:47
Токаев направил православным казахстанцам поздравление с Рождеством
РИА «Новости»
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравление православным жителям страны по случаю Рождества Христова. Сообщение распространила пресс-служба Акорды.

«Дорогие соотечественники! Поздравляю православных граждан нашей страны с Рождеством Христовым! Этот светлый праздник является олицетворением добра и надежды, он объединяет верующих людей во имя служения высоким идеалам гуманизма», - говорится в обращении Токаева, опубликованном во вторник.

Глава государства отметил, что в Рождество сердца людей наполняются теплом и радостью. Православные верующие стремятся проявить заботу о близких, а также поддержать тех, кто нуждается в помощи, демонстрируя милосердие и сострадание.

Токаев подчеркнул, что православие играет значительную роль в укреплении единства и сплоченности казахстанского общества, способствуя продвижению таких ценностей, как патриотизм, созидательный труд и ответственность. Эти принципы, по его словам, являются основой общенациональной идентичности.

Президент выразил уверенность в том, что согласие и взаимопонимание в обществе останутся прочным фундаментом для устойчивого развития Казахстана.

«Желаю всем православным гражданам нашей страны здоровья, счастья и успехов в благих начинаниях! С праздником Рождества Христова!» - завершил свое поздравление Токаев.

Дети Школы Семья Эстония Полиция
07 января 2025, 16:54
Более 1,5 миллиона человек посетили храмы на Рождество в Москве
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В Москве более 1,5 миллиона человек приняли участие в рождественских богослужениях в церквях и храмах. Об этом ТАСС сообщил глава департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.

«Более 1,5 миллиона верующих приняли участие в рождественских богослужениях в Москве», - сказал он.

По его словам, всего в столице в праздничные дни работают более 500 церквей и храмов.

В Московской области безопасность рождественских мероприятий контролировала Росгвардия. На работу вышли более 400 правоохранителей. Их слаженные действия помогли предотвратить грубые нарушения общественного порядка.

Президент России Владимир Путин по традиции посетил церковные рождественские службы 7 января. Сначала глава государства прибыл в храм Георгия Победоносца на Поклонной горе - там он встретил праздник в окружение бойцов СВО, членов их семей и волонтеров. Затем Путин отправился в храм Христа Спасителя, сообщила «Национальная служба новостей».

Праздники Православное рождество Москва
07 января 2025, 08:08
Спасатели рассказали о службе животных в МЧС
Пресс-служба МЧС
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В частях МЧС России служат более 300 котов и собак. Об этом сообщили в департаменте информационной политики министерства.

Также на службе у спасателей есть рыбки, белки и черепахи. Животные выполняют важную задачу - они дарят поддержку и тепло, помогают спасателям и пожарным после тяжелых выездов.

Каждый день на службу заступают добровольцы из отряда «Семенычи», который назвали в честь тюменского кота-пожарного Семена.

«В начале это был исключительно кошачий отряд, но со временем в нем стали появляться и другие животные», - рассказали в МЧС.

В конце декабря коту Толику из 89-й пожарной части Управления МЧС по Юго-Восточному административному округу Москвы присвоили специальное звание прапорщика внутренней службы.

Спасатели Коты Собаки Животные
07 января 2025, 01:58
Настя Ивлеева хотела поздравить россиян с Рождеством, но снова опозорилась
РИА «Новости»
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Анастасия Ивлеева неудачно поздравила россиян с Рождеством. Она ошибочно разместила в своем Telegram-канале поздравление с Пасхой.

В коротком посте блогерша написала «Христос Воскресе», добавив эмодзи с голубем, несущим веточку. Пользователи Сети моментально отреагировали на эту оплошность.

«Специально, наверное, так сказала, а то что-то позабыли про нее», - предположил один из комментаторов.

Другой же напротив счел позитивным то, что Ивлеева «хоть вспомнила, что есть такие праздники».

«Не все потеряно», - отметил мужчина.

Однако большая часть комментариев содержала все же негативную окраску.

«Простите ее, ничего не поделаешь, не дал ей господь мозгов», - сочли некоторые комментаторы.

Вскоре Анастасия Ивлеева удалила пост ошибкой из своего Telegram-канала. Вместо него она разместила уже правильное поздравление с Рождеством.

Ранее стало известно, что на Ивлееву снова подали в суд.

Праздники Православное рождество Анастасия Ивлеева

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