Задыхающегося во время секса мужчину спасли в Москве

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По словам кардиолога, 59-летний мужчина обратился в клинику с жалобой на небольшую нехватку воздуха во время секса и периодическое повышение давления. В больницу москвича отравила жена.

В ходе обследования у него обнаружили поражение ствола левой коронарной артерии и сосудов, питающих сердце. Это могло грозить мужчине летальным исходом из-за возможного развития обширного инфаркта.

Врачи провели пациенту процедуру стентирования и спасли от нежелательных симптомов. Жителя Москвы выписали абсолютно здоровым через два дня.

Ранее в Чебоксарах хирурги достали из тела пациентки необычную опухоль.

При разрезе для проведения анализа на онкомаркеры врачи увидели среди жировой ткани зубы и волосы.