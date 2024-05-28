Задержку рейса из Москвы в Тель-Авив на полдня объяснили в аэропорту

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«Рейс WZ 017 авиакомпании Red Wings в Тель-Авив был задержан по техпричине. Требования федеральных авиационных правил соблюдены авиакомпанией в полном объеме, пассажиры задержанного рейса были размещены в гостинице», - заявил собеседник 360.ru.

В аэропорту подтвердили, что после замены воздушного судна часть пассажиров вылетела в Израиль рейсом WZ 9017 в 12:47. Оставшиеся пассажиры вылетят следующим рейсом компании.

По данным Mash , пассажиры пожаловались на отсутствие компенсации.

В ноябре 2023 года Red Wings сократила программу полетов между Россией и Израилем, чтобы обеспечить безопасность пассажиров на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.