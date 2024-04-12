Задержанный в Ростове-на-Дону блогер Портнягин добрался до Москвы
Ставший фигурантом уголовного дела о неуплате налогов бизнесмен и автор YouTube-канала «Трансформатор» Дмитрий Портнягин принял участие в стриме канала «Министерство логики» после сообщений о задержании в Ростовской области. На момент написания материала Портнягин все еще находится в студии.
О задержании Портнягина в Ростовской области сообщил Telegram-канал Mash, заявивший, что в ближайшее время бизнесмена доставят в Москву.
По данным авторов, в минувший четверг, 11 апреля, подмосковные следователи завели уголовное дело против Портнягина и его супруги по двум статьям о неуплате налогов.
В рамках расследования криминалисты обыскали принадлежащие Портнягину банный комплекс Siberia и бизнес «Клуб 500». Супругу продержали на допросе 12 часов.
Сам предприниматель в этот момент находился в зоне проведения специальной военной операции, куда отвез гуманитарную помощь. Блогер заявил, что все недоимки по налогам погасил еще в августе 2022 года. Но через суд решил обжаловать штрафы и пени на 64 миллионов рублей.
После возбуждения уголовного дела он решил не дожидаться суда, а оплатил весь долг. О том, что предприниматель полностью компенсировал причиненный ущерб, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК.