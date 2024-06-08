08 июня 2024, 17:48

Заблудившиеся в свердловском лесу брат и сестра потеряли счет дням

РИА «Новости»
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Брат и сестра, которые потерялись в свердловском лесу, во время блужданий потеряли счет дням и начали молиться. Об этом Ura.ru рассказал сотрудник «РМК-безопасности» Виктор Крылов. Вместе с коллегами он вывел детей к лагерю.

Детей увидели, когда они шли по поляне. По словам Крылова, мальчик и девочка были спокойные, но уставшие.

«Они перед этим заметили вертолет в небе, вышли на открытое место и махали ему. Вертолет пролетел над ними два раза и улетел, и они решили, что за ними вернутся», - пояснил мужчина.

Потом брат и сестра услышали крики сотрудников «РМК-безопасности», пошли на звуки и в итоге вышли навстречу к взрослым, попросив забрать их.

«Мы сказали: „Мы приехали за вами, мы вас и искали, поэтому обязательно заберем“», - поделился Крылов.

Волонтеры дали детям по кусочку шоколадки, напоили водой, укутали и повезли в лагерь. Девочка решила, будто уже 11 июня - брат с сестрой потеряли счет дням.

Ребята рассказали, что сначала были твердо уверены, что их найдут. А когда прошло время, начали просто молиться.

Дети потерялись 4 июня, отправившись на рыбалку. На их поиски бросили около 600 человек. Брата и сестру нашли 8 июня. Почти пять суток они ели перепелиные яйца, траву, пили дождевую воду и грелись, обнимая своих собак.

Дети Волонтеры
08 июня 2024, 16:37
Общая сумма соглашений на ПМЭФ-2024 превысила 6 триллионов рублей
РИА «Новости»
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На Петербургском международном экономическом форуме заключили 982 соглашения на общую сумму более 6,4 триллиона рублей. Об этом на итоговой пресс-конференции форума сказал ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, его слова привело РИА «Новости».

«В рамках площадок форума подписали 982 соглашения на сумму свыше 6 триллионов 430 миллиардов рублей. Это только открытая информация, которая не является коммерческой тайной», - заявил он.

Ранее Кобяков сообщал, что ПМЭФ посетили свыше 21 тысячи человек из 139 государств. Более 50 контрактов российские участники форума заключили с зарубежными компаниями.

Делегация Московской области на площадке форума каждый день проводила не менее 10 встреч с отечественными предпринимателями и представителями дружеских стран. Заключенным соглашениям предшествовали длительная предварительная работа.

Россия Экономика ПМЭФ-2024
08 июня 2024, 14:46
Стало известно, как выживали пропавшие в свердловском лесу дети
РИА «Новости»
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Пропавшие в лесу в Свердловской области дети спали в обнимку с собаками и питались найденными перепелиными яйцами. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД региону.

Глава пресс-службы ведомства Валерий Горелых отметил, что дети вели себя в лесу очень спокойно.

«Звать кого-то на помощь сил у них уже не было, тем более сильно покусали комары. Питались чем могли, в том числе перепелиными яйцами, которые обнаружили в лесу. Ночью спали вместе со своими собаками, которые их согревали», - рассказал он.

Детей обнаружили четверо работников службы безопасности областного предприятия РМК: Виктор Крылов, Вадим Хасанов, Игорь Греков и Евгений Садритдинов.

«Ранним утром в субботу поисковики на квадроциклах отправились на патрулирование. Каждые 200 метров они останавливались и кричали, чтобы привлечь внимание детей», - добавил Горелых.

Девочка 11 лет и мальчик 13 лет потерялись 4 июня , когда отправились на рыбалку на реку Липку.

Дети Свердловская область
08 июня 2024, 13:53
Путин встретился с сыном Кадырова и дал напутствие на семейную жизнь
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин провел встречу с Али Кадыровым, сыном главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом чеченский лидер сообщил в Telegram-канале.

Кадыров-старший уточнил, что глава государства поздравил Али с предстоящей скорой свадьбой и напутствовал в личной жизни.

«Владимир Владимирович дал важные наставления и советы, мудрые напутствия во взрослую жизнь о том, как стать полезным и нужным нашей великой стране, какую важную роль для будущего России играет патриотическая, активная и умная молодежь каждого региона, в том числе Чечни», - написал он.

Глава республики добавил, что личная встреча с главой государства зарядила и воодушевила Али на многие годы вперед.

Ранее также стало известно, что сын Кадырова Ахмат стал новым руководителем министерства по физической культуре и спорту Чечни.

Чечня Россия
08 июня 2024, 12:57
Минцифры запретит бизнесу отправлять запросы в госорганы на бумаге
Unsplash
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Бизнесу могут запретить отправлять какие-либо запросы в госорганы в любом виде, кроме электронного. Такую инициативу разрабатывает Минцифры, рассказал глава ведомства Максут Шадаев во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме, сообщило РИА «Новости».

Нововведение, по его словам, может вступить в силу уже в 2025 году.

«Прорабатываем инициативу запретить обращение бизнеса в любом виде, кроме электронного», - сказал министр.

Сейчас порядка 20% входящей документации приходит в Минцифры в бумажном виде. В основном это различного рода запросы, переписка по контрактам и отчетность.

На борту всех российских самолетов с 2028 года появится Wi-Fi. По словам Шадаева, это станет возможным после запуска спутниковой группировки. До 2030 года Россия планирует вывести порядка 737 низкоорбитальных спутников связи.

Самолеты Россия Бизнес Спутниковая связь ПМЭФ-2024

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