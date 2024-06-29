Забеременевшая от сына-мужа 53-летняя Айсылу Чижевская заявила о потере ребенка

Россияне наблюдают за скандальной парой после их появления на шоу на телеканале «Россия 1». Зрителей поразила необычная история любви героев передачи.

Айсылу Чижевская является родственницей музыканта Рената Ибрагимова, известного в СССР. Несколько лет назад она приехала с концертом в детский дом и познакомилась там с мальчиком Даниилом. Он восхитил женщину своим голосом, поэтому Айсылу решила усыновить ребенка.

Спустя некоторое время у Даниила возникли к приемной матери романтические чувства. Под напором настойчивых ухаживаний «родительница» сдалась, и у пары начался роман. В 2023 году они решили пожениться. Потом возлюбленные захотели завести ребенка, Айсылу удалось забеременеть благодаря ЭКО.

Однако идиллия в семье быстро закончилась. Весной этого года женщина узнала о темной стороне молодого мужа. Оказывается, он зарабатывал продажей своего тела богатым дамам. Это стало ударом для Чижевской, переживания негативно отразились на ее беременности.

«Я потеряла ребенка. Думаю, что буду разводиться. Увы, мы потеряли малыша, мне тяжело говорить об этом», - заявила она.

Сейчас у пары трудный период. Отношения между ними испортились. Айсылу заявила, что на нее навалилось слишком много проблем.